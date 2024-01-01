Škoda запускает новый симуляционный центр для испытаний автомобилей

Škoda Auto открыла новые помещения для Центра выбросов и нового Центра моделирования в Млада-Болеславе. После инвестиций в размере почти 22 миллионов евро лаборатория укрепит собственные возможности производителя в плане технического развития.

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Современные технологии позволяют проводить точное моделирование широкого диапазона климатических условий, делая возможным комплексные тесты, которые имитируют реальные условия. Новый симуляционный центр является одним из самых современных объектов такого рода в Европе.

"Открытие нового Центра симуляции является значительным шагом вперед в развитии автомобилей и подтверждает лидирующую позицию Škoda Auto в эволюции и тестировании систем управления приводом и температурой. Важность нового Центра моделирования и Центра выбросов будет продолжать расти как с точки зрения обеспечения качества наших серийных автомобилей, так и для создания высокоэффективных силовых агрегатов и систем будущего", - говорит Йоханнес Нефт, член правления Škoda Auto по техническому развитию.

Новый Simulation Center позволяет проверять функциональность автомобиля под экстремальной нагрузкой и проверять виртуальные вычисления в различных условиях вождения, обеспечивая высокую вариабельность тестов в различных климатических средах.

Во время испытаний установка выдерживает температуру от -7 до +50°C. Кроме того, объект может моделировать условия относительной влажности от 10 до 95% (что имеет решающее значение для таких регионов, как Индия), влияние солнечного света и горную езду на высоте до 5500 метров над уровнем моря. В лаборатории также есть современный роликовый динамометр для транспортных средств мощностью до 300 кВт, способен имитировать сопротивление вождения на скоростях до 265 км/ч.

Кроме того, центр оснащен сложной системой воздуховода, системой анализа выбросов и высокоскоростной зарядной станцией для электромобилей мощностью до 400 кВт. Возможность комбинировать эти технологии позволяет проводить комплексные тесты, которые точно повторяют реальные операции с высокой точностью в результатах. Выполняя ежегодно до 850 испытаний, Симуляционный центр значительно расширяет возможности разработки новых технических решений.