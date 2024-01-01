Skoda тестирует новый электрический кроссовер Elroq

Autoevolution поделилась шпионскими изображениями нового Skoda Elroq. Новинка будет разделять архитектуру MEB вместе с моделями ID от VW, Cupra Born, Tavascan, Audi Q4 e-tron, Q5 e-tron и Ford Explorer EV. Однако ближайшим ее родственником будет Enyaq, который в линейке Skoda будет находиться выше.

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Вероятно, кроссовер получит аналогичную батарею и электромоторы. Подобно Enyaq, новый Elroq может получить полноприводную версию. Вполне возможно, что полноприводный кроссовер может поступить в продажу позже.

Ранее Skoda заявила, что новый Elroq будет иметь "просторный и очень практичный салон" и назвала новинку "идеальным семейным автомобилем". Тестовый прототип, который заметили шпионы, был полностью покрыт камуфляжем, однако им удалось заметить интересные детали.

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В частности, кроссовер будет иметь разделенные фары, сплошную решетку радиатора, короткий задний свес, светодиодные задние фонари, антенну в форме акульего плавника и антикрыло. По габаритам новинка почти идентична Ford Explorer и имеет плавные линии кузова с высоким клиренсом.

Поговаривают, что компактный электрический кроссовер может дебютировать уже этой осенью. Тогда же Skoda откроет заказы и объявит стоимость комплектаций нового Elroq.