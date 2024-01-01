Skoda тестує новий електричний кросовер Elroq

Autoevolution поділилась шпигунськими зображеннями нового Skoda Elroq. Новинка поділятиме архітектуру MEB разом з моделями ID від VW, Cupra Born, Tavascan, Audi Q4 e-tron, Q5 e-tron і Ford Explorer EV. Однак найближчим її родичем буде Enyaq, який в лінійці Skoda знаходитиметься вище.

Читайте також: Стартували продажі нової Skoda Octavia 2024

Ймовірно, кросовер отримає аналогічну батарею та електромотори. Подібно до Enyaq, новий Elroq може отримати повнопривідну версію. Цілком можливо, що повнопривідний кросовер може надійти у продаж пізніше.

Раніше Skoda заявила, що новий Elroq матиме «просторний і дуже практичний салон» й назвала новинку «ідеальним сімейним автомобілем». Тестовий прототип, який помітили шпигуни, був повністю вкритий камуфляжем, однак їм вдалось помітити цікаві деталі.

Також цікаво: Як працюють подушки безпеки в автомобілях Skoda

Зокрема, кросовер матиме розділені фари, суцільну решітку радіатора, короткий задній звис, світлодіодні задні ліхтарі, антену у формі акулячого плавника й антикрило. За габаритами новинка майже ідентична Ford Explorer та має плавні лінії кузова з високим кліренсом.

Подейкують, що компактний електричний кросовер може дебютувати вже цієї осені. Тоді ж Skoda відкриє замовлення й оголосить вартість комплектацій нового Elroq.