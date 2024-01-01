Стартували продажі нової Skoda Octavia 2024

У Європі стартували продажі Skoda Octavia 2024. Оновлена модель уже доступна на батьківщині, в Чехії, а також у Німеччині. Про це, як пише focus.ua, розповідає сайт Auto.cz.

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Ціна Skoda Octavia у Чехії становить від 630 тис. крон (25 300 євро), а от у Німеччині модель дорожча – від 30 730 євро. У продаж вже надійшли ліфтбек та універсал (він дорожчий на 1600 євро). Вони відрізняються зміненим дизайном та збільшеним дисплеєм у салоні.

Базова комплектація Skoda Octavia Selection розширена і включає віртуальну панель приладів, двозонний клімат-контроль, мультимедійну систему з ChatGPT, підігрів сидінь та світлодіодну оптику.

Лінійка Skoda Octavia зі старту нараховуватиме чотири версії. Модель запропонують із 1,5-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 114 і 150 к. с., а також із 2,0-літровими турбодизелями на 115 і 150 к. с.

Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот DSG. Пізніше запропонують 2,0-літрові бензинові модифікації на 204 та 265 к. с., а також 200-сильний турбодизель і покращені плагін-гібриди із запасом ходу на електриці до 100 км.