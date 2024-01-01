Як працюють подушки безпеки в автомобілях Skoda

Першими подушку безпеки у 1953 році запатентували Джон В. Хетрік та Вальтер Ліндерер, який презентував власний прототип через три місяці після Хетріка. В обох варіантах використовувалось стиснене повітря, що робило їх небезпечними.

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Лише в 1964 японський інженер Ясузабуроу Коборі винайшов розривний патрон, а в 1967 році Аленн К.Брід вдосконалив його завдяки використанню електромеханічного датчика. В 1973 році подушки безпеки стали масовими в автоіндустрії.

Салон Skoda Felicia з фронтальною подушкою безпеки на кермі

В автомобілях Skoda подушки безпеки з’явились в 1995 році в моделі Felicia. З того часу, технології розвинулись дуже стрімко, а тому окрім стандартних фронтальних подушок водія та пасажира, в моделях Skoda також є бічні подушки, розташовані з зовнішньої сторони сидінь, подушки безпеки для голови, які покривають всю площу бічних вікон.

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Таким чином, в сучасних авто Skoda використовуються 10 подушок. Кожна з них спрацьовує за різних умов й захищає від різних уражень. Фронтальні призначені для пом’якшення удару головою та грудною клітиною під час лобового зіткнення.

Фронтальні подушки безпеки

З розвитком технологій також з’явилась центральна подушка безпеки, яка, умовно, “розділяє” водія та пасажира та дозволяє уникнути контакту одне з одним під час аварії. Водночас бокові й подушки для голови захищають тулуб та голову при бічних ударах.

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Зазвичай, ці елементи приховані в салоні, адже вшиті під оббивкою, яка сконструйована таким чином, аби її можна було легко розірвати в разі аварії. Варто зазначити, що подушка розкривається дуже швидко, тому може становити небезпеку для непристебнутого пасажира. Зазвичай, система спрацьовує за 30 мілісекунд.

Тому, варто ознайомитися з переліком місць, в якому розташовані подушки у вашому авто й в жодному разі не ставити на них якісь предмети (досить часто це буває мобільний телефон), бо вони можуть перетворитися на своєрідний “снаряд” й полетіти в людей в салоні під час аварії. З тієї ж причини автовиробник радить вимикати фронтальну подушку пасажира, якщо дитяче автокрісло встановлене проти напрямку руху на пасажирському сидінні.

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Фактично, принцип роботи подушки безпеки залишився незмінний з часом. Навіть поява електромобілів не суттєво вплинула на технологію, хоча інженерам довелось її адаптовувати. Річ у тім, що підлога електромобілів завдяки батареї деформується менше під час аварії.

Бічна подушка безпеки

« Розташування батареї означає, що під час бічного зіткнення підлога деформується менше, пасажири або манекени рухаються швидше, а подушки безпеки для голови, бічні чи центральні подушки безпеки мають бути міцнішими. Однак, саме через ці деформації подушки безпеки та їх функціональність налаштовані на кожну модель, тому електромобілі не створюють додаткового виклику в цьому відношенні», - сказала Клара Шевчікова, фахівець з технічного розвитку Skoda Auto.

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Водночас чеський автовиробник поділився, що автономні транспортні засоби можуть стати суттєвою проблемою в майбутньою. Автопілот дозволить пасажирам займати положення в салоні, відмінні від звичних сьогодні. Це поставить нові виклики перед фахівцями з безпеки не лише в Skoda Auto, а й серед інших автомобільних компаній.