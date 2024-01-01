Как работают подушки безопасности в автомобилях Skoda

Первыми подушку безопасности в 1953 году запатентовали Джон В. Хетрик и Вальтер Линдерер, который представил собственный прототип через три месяца после Хетрика. В обоих вариантах использовался сжатый воздух, что делало их опасными.

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Только в 1964 японский инженер Ясузабуроу Кобори изобрел разрывной патрон, а в 1967 году Аленн К.Брид усовершенствовал его благодаря использованию электромеханического датчика. В 1973 году подушки безопасности стали массовыми в автоиндустрии.

Салон Skoda Felicia с фронтальной подушкой безопасности на руле

В автомобилях Skoda подушки безопасности появились в 1995 году в модели Felicia. С тех пор, технологии развились очень стремительно, а потому кроме стандартных фронтальных подушек водителя и пассажира, в моделях Skoda также есть боковые подушки, расположены с внешней стороны сидений, подушки безопасности для головы, которые покрывают всю площадь боковых окон.

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Таким образом, в современных авто Skoda используются 10 подушек. Каждая из них срабатывает при различных условиях и защищает от различных поражений. Фронтальные предназначены для смягчения удара головой и грудной клеткой во время лобового столкновения.

Фронтальные подушки безопасности

С развитием технологий также появилась центральная подушка безопасности, которая, условно, "разделяет" водителя и пассажира и позволяет избежать контакта друг с другом во время аварии. В то же время боковые и подушки для головы защищают туловище и голову при боковых ударах.

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Обычно, эти элементы скрыты в салоне, ведь вшиты под обивкой, которая сконструирована таким образом, чтобы ее можно было легко разорвать в случае аварии. Стоит отметить, что подушка раскрывается очень быстро, поэтому может представлять опасность для непристегнутого пассажира. Обычно, система срабатывает за 30 миллисекунд.

Поэтому, стоит ознакомиться с перечнем мест, в котором расположены подушки в вашем авто и ни в коем случае не ставить на них какие-то предметы (довольно часто это бывает мобильный телефон), потому что они могут превратиться в своеобразный "снаряд" и полететь в людей в салоне во время аварии. По той же причине автопроизводитель советует выключать фронтальную подушку пассажира, если детское автокресло установлено против направления движения на пассажирском сиденье.

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Фактически, принцип работы подушки безопасности остался неизменен со временем. Даже появление электромобилей не существенно повлияло на технологию, хотя инженерам пришлось ее адаптировать. Дело в том, что пол электромобилей благодаря батарее деформируется меньше во время аварии.

Боковая подушка безопасности

"Расположение батареи означает, что во время бокового столкновения пол деформируется меньше, пассажиры или манекены движутся быстрее, а подушки безопасности для головы, боковые или центральные подушки безопасности должны быть крепче. Однако, именно из-за этих деформаций подушки безопасности и их функциональность настроены на каждую модель, поэтому электромобили не создают дополнительного вызова в этом отношении", — сказала Клара Шевчикова, специалист по техническому развитию Skoda Auto.

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В то же время чешский автопроизводитель поделился, что автономные транспортные средства могут стать существенной проблемой в будущей. Автопилот позволит пассажирам занимать положения в салоне, отличные от привычных сегодня. Это поставит новые вызовы перед специалистами по безопасности не только в Skoda Auto, но и среди других автомобильных компаний.