Škoda Scala и Škoda Kamiq являются братьями, но каждый имеет разный характер. В чем же именно заключается сходство и разница?

Поскольку они имеют одинаковую техническую платформу, оба автомобиля похожи по размеру. Но каждый имеет преимущества в нескольких разных сферах, так как выбрать тот, который лучше всего соответствует потребностям и пожеланиям?

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Scala

Škoda Scala предлагает много пространства на компактной платформе. И это касается как пассажиров, так и их багажа. Это идеальный первый автомобиль для одного пользователя, пары или даже молодой семьи. В нем с комфортом могут ездить двое родителей и двое подрастающих детей. Объем багажника более 460 литров – это то, что вы ожидаете найти в автомобилях классом выше – ни один из его конкурентов не предлагает такого большого багажного отделения.

Что касается силовых агрегатов, ассортимент включает популярные двигатели TSI объемом от 1 литра до 1,5, с тремя различными мощностями, а также ручными и автоматическими коробками передач на выбор. Все двигатели теперь имеют обозначение evo2, даже литровая версия. Мощность более мощного из двух двигателей выросла с 81 до 85 киловатт. Он также получил переработанную механическую коробку передач и улучшенную кривую мощности и форму волны крутящего момента.

Kamiq

Kamiq быстро поднялся на второе место в рейтинге продаж бренда, возглавив внедорожники чешского автопроизводителя. На нескольких рынках, таких как Италия и Испания, Kamiq является самой продаваемой Škoda из всех.

Есть много причин популярности Kamiq, среди них его конструкция, которая значительно прочнее и мускулистее по сравнению с Scala, с четкой ДНК SUV. Недавний фейслифтинг усилил этот аспект модели. Конечно, Kamiq также имеет высокие показатели пространства для пассажиров, предлагая больше пространства для головы, чем Scala, кроме того водители также могут считать высокий дорожный просвет (188 мм по сравнению со 149 мм в Scala) плюсом – это делает автомобиль более комфортным.

Общие черты

После обновления моделей некоторые элементы являются общими для обеих. Одной из наиболее заметных новинок является появление светодиодных матричных фар, причем даже базовая версия теперь полностью светодиодная.

Еще одна общая вещь для Scala и Kamiq - это полный переход от аналоговых циферблатов к цифровой приборной панели, которая является стандартной для всех вариантов и может иметь диагональ восемь или десять дюймов. Дисплей информационно-развлекательной системы имеет диагональ восемь или девять дюймов.

Одной практичной новой функцией является управление кондиционированием воздуха. "Поскольку мы прислушиваемся к отзывам наших клиентов и прессы, мы переработали элементы управления Climatronic, которые теперь имеют физические кнопки для управления вентиляцией. Поэтому теперь нет необходимости искать в меню информационно-развлекательной системы, когда вы хотите увеличить или уменьшить интенсивность вентиляции", – говорят в Škoda.

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Обе модели также имеют ряд решений Simply Clever, которые облегчают жизнь. Они получили более быструю беспроводную зарядку телефона мощностью до 15 Вт и ещё одну функцию – активное охлаждение. Индукционная зарядка заставляет телефон нагреваться, а затем он перестает работать именно тогда, когда вам нужно позвонить или воспользоваться его функцией навигации. В зарядной панели есть отверстия, а под ней есть вентилятор, который направляет прохладный воздух на телефон.

Еще одной замечательной особенностью является держатель планшета для пассажиров на задних сиденьях, который теперь доступен со спортивными сиденьями Monte Carlo, а также со стандартными сиденьями. Это делает долгие путешествия с детьми легче и веселее в Scala и Kamiq.