Škoda Scala та Škoda Kamiq є братами, але кожен має різний характер. У чому ж саме полягає схожість та різниця?

Оскільки вони мають однакову технічну платформу, обидва автомобілі схожі за розміром. Але кожен має переваги в дещо різних сферах, тож як вибрати той, який найкраще відповідає потребам і побажанням?

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Scala

Škoda Scala пропонує багато простору на компактній платформі. І це стосується як пасажирів, так і їхнього багажу. Це ідеальний перший автомобіль для одного користувача, пари чи навіть молодої родини. У ньому з комфортом можуть їздити двоє батьків і двоє підростаючих дітей. Об’єм багажника понад 460 літрів – це те, що ви очікуєте знайти в автомобілях класом вище – жоден із його конкурентів не пропонує такого великого багажного відділення.

Що стосується силових агрегатів, асортимент включає популярні двигуни TSI об’ємом від 1 літра до 1,5, з трьома різними потужностями, а також ручними й автоматичними коробками передач на вибір. Усі двигуни тепер мають позначення evo2, навіть однолітрова версія. Потужність потужнішого з двох двигунів зросла з 81 до 85 кіловат. Він також отримав перероблену механічну коробку передач і покращену криву потужності та форму хвилі крутного моменту.

Kamiq

Kamiq швидко піднявся на друге місце в рейтингу продажів бренду, очоливши позашляховики чеського автовиробника. На кількох ринках, таких як Італія та Іспанія, Kamiq є найбільш продаваною Škoda з усіх.

Є багато причин популярності Kamiq, серед них його конструкція, яка значно міцніша та м’язистіша порівняно з Scala, з чіткою ДНК SUV. Нещодавня підтяжка обличчя підсилила цей аспект особистості моделі. Звичайно, Kamiq також має високі показники простору для пасажирів, пропонуючи більше простору для голови, ніж Scala, і деякі водії також можуть вважати вищий дорожній просвіт (188 мм порівняно зі 149 мм у Scala) плюсом – це робить автомобіль комфортнішим.

Спільні риси

Після оновлення моделей деякі елементи є спільними для обох. Однією з найбільш помітних новинок є поява світлодіодних матричних фар, причому навіть базова версія тепер повністю світлодіодна.

Ще одна спільна річ для Scala та Kamiq — це повний перехід від аналогових циферблатів до цифрової приладової панелі, яка є стандартною для всіх варіантів і може мати діагональ вісім або десять дюймів. Дисплей інформаційно-розважальної системи має діагональ вісім або дев'ять дюймів.

Однією практичною новою функцією є керування кондиціонуванням повітря. «Оскільки ми прислухаємося до відгуків наших клієнтів і преси, ми переробили елементи керування Climatronic, які тепер мають фізичні кнопки для керування вентиляцією. Тож тепер немає потреби шукати в меню інформаційно-розважальної системи, коли ви хочете збільшити або зменшити інтенсивність вентиляції», – кажуть у Škoda.

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Обидві моделі також мають низку рішень Simply Clever, які полегшують життя. Вони отримали швидшу бездротову зарядку телефону потужністю до 15 Вт і ще одну функцію – активне охолодження. Індукційна зарядка змушує телефон нагріватися, а потім він перестає працювати саме тоді, коли вам потрібно зателефонувати або скористатися його функцією навігації. У зарядній панелі є отвори, а під нею є активний вентилятор, який надсилає прохолодне повітря на телефон.

Ще однією чудовою особливістю є тримач планшета для пасажирів на задніх сидіннях, який тепер доступний зі спортивними сидіннями Monte Carlo, а також зі стандартними сидіннями. Це робить довгі подорожі з дітьми легшими та веселішими в Scala та Kamiq.