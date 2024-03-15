Компанія Škoda показала дизайн майбутнього електрокара. Компактний міський кросовер буде називатися Škoda Epiq.

Škoda Epiq буде довжиною 4,1 метра, об’ємом багажника 490 літрів і запас ходу до 400 км на одній зарядці. Коштувати буде приблизно 25 000 євро.

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Новий автомобіль матиме елементи мови дизайну Škoda. «Наша нова мова дизайну – Modern Solid – представляє наступний рівень сучасності. Розумна функціональність і практичність гармонійно збалансовані привабливим новим зовнішнім виглядом і нашим підходом до екологічності. Дизайнерська розробка Škoda Epiq ідеально втілює всі ключові атрибути нової мови дизайну», – говорить головний дизайнер компанії Олівер Стефані.

Атрибути нової мови дизайну бренду включають Tech-Deck Face, сучасну інтерпретацію традиційної решітки радіатора Škoda. За глянцевою чорною поверхнею він містить такі важливі електричні компоненти, як камера та радар адаптивного круїз-контролю. Решітка радіатора оточена Т-подібними світлодіодними денними ходовими вогнями, а внизу розташовані головні фари з технологією Matrix LED і дизайном, натхненним кубізмом.

Інтер’єр також виконаний на основі мови дизайну Modern Solid. Знову є традиційні елементи, такі як двоспицеве кермо, 5,3-дюймовий віртуальний кокпіт позаду нього та головний 13-дюймовий центральний дисплей інформаційно-розважальної системи, але все об’єднує простіші та витонченіші лінії. Звичайно, сильний акцент на практичності, яким славляться інтер’єри Škoda, є очевидним.

Щодо мобільних телефонів, то вперше в історії Škoda вони функціонуватимуть як цифровий ключ. Ряд практичних функцій Simply Clever можна знайти в багажному відділенні об’ємом до 490 літрів.

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Ще однією актуальною особливістю Škoda Epiq є підтримка так званого двонаправленого заряджання (також відомого як bi-di), що означає, що електроенергія від акумулятора автомобіля може використовуватися для живлення та заряджати інші пристрої та машини – навіть весь будинок.