У першій половині 2025 року Škoda виведе на ринок Індії абсолютно новий компактний позашляховик: інтернаціоналізація бренду набирає оберти й спрямована на щорічну ціль у 100 000 автомобілів.

Такого показника Škoda має досягти в Індії до 2026 року. Машина вироблятиметься на місці й стане продовженням продуктового наступу після запуску на той ринок моделей Kushaq і Slavia.

Компактний позашляховик на базі платформи MQB-A0-IN розцінюється виробником як продукт початкового рівня бренду для ринку Індії. Привабливості додає той факт, що просуванню позашляховика допоможуть акцизні пільги для автомобілів менш як 4 метри, доступних в Індії. Цими перевагами обов’язково скористаються клієнти, оскільки таке ціноутворення стимулюватиме покупки.

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Новий компактний позашляховик стане третім продуктом Škoda на платформі MQB-A0-IN. Він перейме ту ж ДНК з чудовою динамікою та безпекою, що й інші дві моделі Kushaq і Slavia, які розроблені та виготовлені на місцевому ринку.

"Індія має вирішальне значення для глобального зростання Škoda Auto. З 2021 року ми збільшили продажі в Індії більш ніж удвічі, і зараз ми робимо наступний крок, розширюючи асортимент моделей, розроблених для клієнтів в Індії та за кордоном. Повністю новий компактний позашляховик додасть важливий сегмент для клієнтів. Розширення портфоліо Škoda сприятиме досягненню нашої мети зростання в Індії щодо досягнення частки ринку сімейства брендів Volkswagen близько 5 відсотків до 2030 року", - поділився планами генеральний директор Škoda Auto Клаус Целлмер.

Позашляховик будують на платформі MQB-A0-IN. Більше деталей про новачка виробник не розкрив. Фото: Škoda

Платформа розроблена спільно командами в Індії та Чехії з акцентом на високу локалізацію, низьку вартість володіння та швидкий час виконання. Менеджери бренду підкреслюють, що це перша платформа, розроблена компанією за межами Європи та створена спеціально для індійського ринку. Ця основа дозволяє використовувати ефективні двигуни та передові системи безпеки, розроблені спеціально для індійського ринку та задоволення вимог країни щодо викидів.

Платформа MQB-A0-IN вже довела свою силу в Індії та світі: Kushaq та Slavia отримали повні 5 зірок для дорослих та дітей під час краш-тестів Global NCAP у жовтні 2022 та квітні 2023 відповідно.

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Власної назви позашляховик ще не отримав. Виробник автомобілів лише поділився з громадськістю сімома іменами і заохочує шанувальників бренду подавати свої пропозиції щодо назви. Її затвердять офіційно трішки пізніше.