Škoda оголошує про запуск серійного виробництва другого покоління Kodiaq, своєї флагманської моделі SUV, на заводі в Квасінах, Чеська Республіка.

Під час підготовки компанія зробила значні інвестиції в модернізацію як виробничої лінії, так і зварювального цеху. Перевівши виробництво Superb нового покоління з Квасинів до Братислави, Словаччина, чеський автовиробник створив додаткові потужності в Квасинах для виробництва успішних моделей SUV Kodiaq і Karoq.

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Škoda Auto інвестувала 49 мільйонів євро в модернізацію виробничої лінії та зварювального цеху. Ці інвестиції також охоплюють підготовку до виробництва нового Kodiaq iV з гібридною трансмісією, що може заряджатись від мережі.

Донедавна конвеєр на заводі в Квасинах використовувався також для Škoda Superb. У рамках стратегічного кроку щодо збільшення потужностей виробництва позашляховиків, виробництво Superb тепер перенесено на завод Volkswagen у Братиславі, що збігається з виходом на ринок його четвертого покоління.

Це фактично звільняє потужності заводу в Квасинах, дозволяючи заводу щорічно виробляти додаткові 150 000 одиниць позашляховиків Karoq і Kodiaq. Таким чином, завод готовий виробляти до 410 Kodiaq на день.

Новий Kodiaq пропонує п’ять різних варіантів трансмісії потужністю від 110 кВт (150 к.с.) до 150 кВт (204 к.с.), потужніші двигуни оснащені повним приводом у стандартній комплектації. Крім того, Kodiaq тепер доступний у гібридному варіанті, що заряджається від електромережі, із запасом ходу понад 100 кілометрів на електротязі – вперше в серії.