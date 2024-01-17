Škoda объявляет о запуске серийного производства второго поколения Kodiaq, своей флагманской модели SUV, на заводе в Квасинах, Чешская Республика.

Во время подготовки компания сделала значительные инвестиции в модернизацию как производственной линии, так и сварочного цеха. Переведя производство Superb нового поколения из Квасинов в Братиславу, Словакия, чешский автопроизводитель создал дополнительные мощности в Квасинах для производства моделей Kodiaq и Karoq.

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Škoda Auto инвестировала 49 миллионов евро в модернизацию производственной линии и сварочного цеха. Эти инвестиции также охватывают подготовку к производству нового Kodiaq iV с гибридной трансмиссией, которая может заряжаться от сети.

До недавнего времени конвейер на заводе в Квасинах использовался также для Škoda Superb. В рамках стратегического шага по увеличению мощностей производства внедорожников, производство Superb теперь перенесено на завод Volkswagen в Братиславе, что совпадает с выходом на рынок его четвертого поколения.

Это фактически освобождает мощности завода в Квасинах, позволяя заводу ежегодно производить дополнительные 150 000 единиц внедорожников Karoq и Kodiaq. Таким образом, завод готов производить до 410 Kodiaq в день.

Новый Kodiaq предлагает пять различных вариантов трансмиссии мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 150 кВт (204 л.с.), более мощные двигатели оснащены полным приводом в стандартной комплектации. Кроме того, Kodiaq теперь доступен в гибридном варианте, заряжающемся от электросети, с запасом хода более 100 километров на электротяге.