В первой половине 2025 года Škoda выведет на рынок Индии совершенно новый компактный внедорожник: интернационализация бренда набирает обороты и направлена на ежегодную цель в 100 000 автомобилей.

Такого показателя Škoda должна достичь в Индии к 2026 году. Машина будет производиться на месте и станет продолжением продуктового наступления после запуска на тот рынок моделей Kushaq и Slavia.

Компактный внедорожник на базе платформы MQB-A0-IN расценивается производителем как продукт начального уровня бренда для рынка Индии. Привлекательности добавляет тот факт, что продвижению внедорожника помогут акцизные льготы для автомобилей менее 4 метров, доступных в Индии. Этими преимуществами обязательно воспользуются клиенты, поскольку такое ценообразование будет стимулировать покупки.

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Новый компактный внедорожник станет третьим продуктом Škoda на платформе MQB-A0-IN. Он перенял ту же ДНК с превосходной динамикой и безопасностью, что и другие две модели Kushaq и Slavia, которые разработаны и произведены на местном рынке.

"Индия имеет решающее значение для глобального роста Škoda Auto. С 2021 года мы увеличили продажи в Индии более чем вдвое, и сейчас мы делаем следующий шаг, расширяя ассортимент моделей, разработанных для клиентов в Индии и за рубежом. Полностью новый компактный внедорожник добавит важный сегмент для клиентов. Расширение портфолио Škoda будет способствовать достижению нашей цели роста в Индии по достижению доли рынка семейства брендов Volkswagen около 5 процентов к 2030 году", — поделился планами генеральный директор Škoda Auto Клаус Целлмер.

Внедорожник строят на платформе MQB-A0-IN. Больше деталей о новичке производитель не раскрыл. Фото: Škoda

Платформа разработана совместно командами в Индии и Чехии с акцентом на высокую локализацию, низкую стоимость владения и быстрое время выполнения. Менеджеры бренда подчеркивают, что это первая платформа, разработанная компанией за пределами Европы и созданная специально для индийского рынка. Эта основа позволяет использовать эффективные двигатели и передовые системы безопасности, она разработаны специально для индийского рынка и удовлетворения требований страны по выбросам.

Платформа MQB-A0-IN уже доказала свою силу в Индии и мире: Kushaq и Slavia получили полные 5 звезд для взрослых и детей во время краш-тестов Global NCAP в октябре 2022 и апреле 2023 соответственно.

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Собственного названия внедорожник еще не получил. Производитель автомобилей лишь поделился с общественностью семью именами и поощряет поклонников бренда подавать свои предложения по названию. Его утвердят официально чуть позже.