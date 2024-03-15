Компания Škoda показала дизайн будущего электрокара. Компактный городской кроссовер будет называться Škoda Epiq.

Škoda Epiq будет длиной 4,1 метра, объемом багажника 490 литров и запас хода до 400 км на одной зарядке. Стоить будет примерно 25 000 евро.

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Новый автомобиль будет иметь элементы языка дизайна Škoda. "Наш новый язык дизайна – Modern Solid – представляет следующий уровень современности. Разумная функциональность и практичность гармонично сбалансированы привлекательным новым внешним видом и нашим подходом к экологичности. Дизайнерская разработка Škoda Epiq идеально воплощает все ключевые атрибуты нового языка дизайна", – говорит главный дизайнер компании Оливер Стефани.

Атрибуты нового языка дизайна бренда включают Tech-Deck Face, современную интерпретацию традиционной решетки радиатора Škoda. За глянцевой черной поверхностью он содержит такие важные электрические компоненты, как камера и радар адаптивного круиз-контроля. Решетка радиатора окружена Т-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а внизу расположены головные фары с технологией Matrix LED и дизайном, вдохновленным кубизмом.

Интерьер также выполнен на основе языка дизайна Modern Solid. Опять есть традиционные элементы, такие как двухспицевый руль, 5,3-дюймовый виртуальный кокпит позади него и главный 13-дюймовый центральный дисплей информационно-развлекательной системы, но все объединяет более простые и изящные линии. Конечно, сильный акцент на практичности, которым славятся интерьеры Škoda, очевиден.

Что касается мобильных телефонов, то впервые в истории Škoda они будут функционировать как цифровой ключ. Ряд практичных функций Simply Clever можно найти в багажном отделении объемом до 490 литров.

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Еще одной актуальной особенностью Škoda Epiq является поддержка так называемой двунаправленной зарядки (также известной как bi-di), что означает, что электроэнергия от аккумулятора автомобиля может использоваться для питания и заряжать другие устройства и машины – даже весь дом.