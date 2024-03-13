Больше информации о новинке будет через два дня, 15 марта.

Skoda Auto показала единственный рисунок интерьера будущей новинки – электромобиля начального уровня.

Больше информации о новинке компания предоставит 15 апреля на ежегодной пресс-конференции, где обнародует финансовый отчет за прошлый год и стратегию развития до 2030 года. В рамках этой стратегии будет показано электромобиль начального уровня, о котором говорилось еще в прошлом году.

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На фото видно структуру интерьера, которая заложена в последних моделях бренда. Двухспицевый руль имеет сенсорные кнопки, перед водителем видна небольшая приборная панель. По центру торпедо пристроен большой дисплей мультимедийки, под ним размещен ряд физических кнопок. Салон подсвечивается амбиентным светом, так что даже у модели начального уровня будет такая опция.

О новинке известно, что это будет "малый" электромобиль в сегменте компактных кроссоверов. Также сообщалась цена – около 25 000 евро. Старт производства и продаж планируется в 2025 году.

Напомним, что Volkswagen разрабатывает самый маленький электромобиль под названием ID.1.