В интернете ходят слухи о том, что новый будущий электрический городской автомобиль начального уровня от Volkswagen, известный как ID.1, будет иметь характерные черты модели Up, и даже может получить его название.

В компании Volkswagen подтвердили планы относительно нового электромобиля начального уровня, когда представили несколько больший концепт ID.2. Известно, что автопроизводитель сейчас работает над тем, чтобы в течение следующих трех лет запустить в производство ID.1, как замену субкомпактного Volkswagen Up, который недавно сняли с производства после 12 лет присутствия на рынке.

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О разработке данной модели намекнул Кай Грюниц, член правления по техническому развитию Volkswagen, отметив, что первые эскизы дизайна готовы. "ID.1 будет похож на Up. Это будет автомобиль, который вписывается в ДНК бренда Volkswagen по дизайну и функциональности, но по более низкой цене", – сказал он.

Принимая во внимание то, что Volkswagen значительно сокращает расходы и вводит новый 36-месячный срок разработки автомобиля, ID.1 должен пройти этап разработки и внедрения серийного производства до 2027 года.

Скорее всего он будет базироваться на специально разработанной платформе, отличной от архитектуры MEB Entry ID.2 То есть он не будет иметь автономности и функций, которые используются в других, дорогих, моделях Volkswagen.

Неофициальное изображение Volkswagen ID.2

"Возможно, вы могли бы взять свое собственное устройство в эту машину вместо того, чтобы иметь огромную информационно-развлекательную систему или что-то подобное", - добавил Кай Грюниц, намекая на то, что ID.1 будет иметь подставку для смартфона вместо сенсорного экрана, так же как и Volkswagen Up в предыдущей вариации.

Volkswagen e-Up

Будущий автомобиль планируют сделать "большим внутри, чем снаружи", с эффективным использованием пространства и рядом инновационных решений для хранения. Также автомобиль не будет оснащен быстрой зарядкой или аккумулятором с большой емкостью, который позволит ему путешествовать на большие расстояния. Все потому, что ID.1, или как его называют – новый Up, предполагается как чисто городской автомобиль, "а не авто для тысяч километров по шоссе".

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В ответ на недавние сообщения о том, что Volkswagen может сотрудничать с Renault для разработки нового дешевого электромобиля, Грюниц лишь сказал, что такая возможность остается. Возможно, слухи касаются именно будущего ID.1, который займет свое почетное звание самого дешевого авто в линейке ID.