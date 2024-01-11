В інтернеті ширяться чутки про те, що новий майбутній електричний міський автомобіль початкового рівня від Volkswagen, відомий як ID.1, матиме характерні риси моделі Up, і навіть може отримати його назву.

В компанії Volkswagen підтвердили плани щодо нового електромобіля початкового рівня, коли представили дещо більший концепт ID.2. Відомо, що автовиробник зараз працює над тим, щоб протягом наступних трьох років запустити у виробництво ID.1, як заміну субкомпактного Volkswagen Up, який нещодавно зняли з виробництва після 12 років присутності на ринку.

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Про розробку даної моделі натякнув Кай Грюніц, член правління з технічного розвитку Volkswagen, зазначивши, що перші ескізи дизайну готові. “ID.1 буде схожий на Up. Це буде автомобіль, який вписується в ДНК бренду Volkswagen щодо дизайну та функціональності, але за нижчою ціною”, – сказав він.

Беручи до уваги те, що Volkswagen значно скорочує витрати та запроваджує новий 36-місячний термін розробки автомобіля, ID.1 має пройти етап розробки та впровадження серійного виробництва до 2027 року.

Швидше за все він базуватиметься на спеціально розробленій платформі, відмінній від архітектури MEB Entry ID.2 Тобто він не матиме автономності та функцій, які використовуються в інших, дорожчих, моделях Volkswagen.

Неофіційне зображення Volkswagen ID.2

“Можливо, ви могли б взяти свій власний пристрій у цю машину замість того, щоб мати величезну інформаційно-розважальну систему чи щось подібне”, — додав Кай Грюніц, натякаючи на те, що ID.1 матиме підставку для смартфона замість сенсорного екрану, так само як і Volkswagen Up у попередній варіації.

Volkswagen e-Up

Майбутній автомобіль планують зробити “більшим всередині, ніж зовні”, з ефективним використанням простору та рядом інноваційних рішень для зберігання. Також автомобіль не буде оснащений швидкою зарядкою або акумулятором з великою місткістю, який дозволить йому подорожувати на великі відстані. Все тому, що ID.1, або ж як його називають – новий Up, передбачається як чисто міський автомобіль, “а не авто для тисяч кілометрів по шосе”.

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У відповідь на нещодавні повідомлення про те, що Volkswagen може співпрацювати з Renault для розробки нового дешевого електромобіля, Грюніц лише сказав, що така можливість залишається. Можливо, чутки стосуються саме майбутнього ID.1, який займе своє почесне звання найдешевшого авто в лінійці ID.