Більше інформації про новинку буде через два дні, 15 березня.

Skoda Auto показала єдиний малюнок інтер’єру майбутньої новинки – електромобіля початкового рівня. Більше інформації про новинку компанія надасть 15 квітня на щорічній прес-конференції, де оприлюднить фінансовий звіт за минулий рік та стратегію розвитку до 2030 року. В рамках цієї стратегії буде показано електромобіль початкового рівня, про який говорилось ще минулого року.

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На фото видно структуру інтер’єру, яка закладена в останніх моделях бренду. Двоспицеве кермо має сенсорні кнопки, перед водієм видно невелику приладову панель. По центру торпедо прилаштований великий дисплей мультимедійки, під ним розміщений ряд фізичних кнопок. Салон підсвічується амбієнтним світлом, тож навіть у моделі початкового рівня буде така опція.

Про новинку відомо, що це буде “малий” електромобіль у сегменті компактних кросоверів. Також повідомлялась ціна – близько 25 000 євро. Старт виробництва та продажів планується у 2025 році.

Нагадаємо, що Volkswagen розробляє найменший електромобіль під назвою ID.1.