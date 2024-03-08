Skoda показала перший тизер нового кросовера. Новинка має стати аналогом Karoq

У лінійці кросоверів Skoda найближчим часом з'явиться абсолютно нова модель. Чеський автовиробник офіційно анонсував чергову новинку, підтвердивши, що вона буде виконана відповідно до поточних трендів — у форматі середньорозмірного кросовера і з повністю електричною силовою установкою під капотом. Передсерійний зразок покаже фірмовий стиль для майбутніх перспективних електромобілів, над якими вже зараз працюють фахівці Skoda.

Читайте також: Як їде Skoda Superb потужністю 720 кінських сил: відео

"Автовиробник представить свої ключові фінансові показники за 2023 рік, а також проведе огляд поточних подій та стратегічних планів", - анонсувала майбутній захід чеська марка. Крім того, Skoda обіцяє вперше показати прототип нового автомобіля з електричною силовою установкою. Жодної технічної інформації про майбутній дебют поки немає.

Судячи з короткого тизера, електричний кросовер Skoda і перспективні електромобілі марки отримають нове оформлення передньої частини кузова з рельєфним капотом, логотипом, що світиться, фарами з вигнутими світловими елементами і об'єднуючим їх «пунктиром». Офіційна прем'єра новинки відбудеться 15 березня.