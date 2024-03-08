Skoda показала первый тизер нового кроссовера. Новинка должна стать аналогом Karoq.

В линейке кроссоверов Skoda в ближайшее время появится совершенно новая модель. Чешский автопроизводитель официально анонсировал очередную новинку, подтвердив, что она будет выполнена в соответствии с текущими трендами - в формате среднеразмерного кроссовера и с полностью электрической силовой установкой под капотом. Предсерийный образец покажет фирменный стиль для будущих перспективных электромобилей, над которыми уже сейчас работают специалисты Skoda.

Читайте также: Как едет Skoda Superb мощностью 720 лошадиных сил: видео

"Автопроизводитель представит свои ключевые финансовые показатели за 2023 год, а также проведет обзор текущих событий и стратегических планов", - анонсировала предстоящее мероприятие чешская марка. Кроме того, Skoda обещает впервые показать прототип нового автомобиля с электрической силовой установкой. Никакой технической информации о предстоящем дебюте пока нет.

Судя по короткому тизеру, электрический кроссовер Skoda и перспективные электромобили марки получат новое оформление передней части кузова с рельефным капотом, логотипом, светящимся, фарами с изогнутыми световыми элементами и объединяющим их "пунктиром". Официальная премьера новинки состоится 15 марта.