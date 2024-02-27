Компания Skoda поделилась видео, где показан весь путь, который преодолевает кузов будущего автомобиля, прежде чем попасть в следующий цех автомобильного завода.

Технология покраски начинается с того, что сначала кузов авто обезжиривают. Далее уже обезжиренный металл погружают в ванну, где будущее авто получает первый антикоррозийный слой.

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Как известно, процесс покраски разделен на несколько этапов, а потому после получения первого слоя, так называемой "грунтовки", на кузов наносится слой цветной краски. Именно этот процесс и показал чешский автопроизводитель. На видео показано, что на кузов будущего Skoda Kodiaq нанесли краску BronxGoldMetallic поверх темной грунтовки.

Последнее покрытие, которое наносится после повторного высыхания предыдущих слоев - это прозрачный лак, который придает блеск и защищает кузов от мелких царапин. Затем он проходит последний процесс сушки, чтобы краска авто окончательно высохла.