Компанія Skoda поділилась відео, де показано весь шлях, який долає кузов майбутнього автомобіля, перш ніж потрапити до наступного цеху автомобільного заводу.

Технологія фарбування починається з того, що спочатку кузов авто знежирюють. Далі вже знежирений метал занурюють у ванну, де майбутнє авто отримує перший антикорозійний шар.

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Як відомо, процес фарбування розподілено на декілька етапів, а тому після отримання першого шару, так званої “ґрунтовки”, на кузов наноситься шар кольорової фарби. Саме цей процес і показав чеський автовиробник. На відео показано, що на кузов майбутнього Skoda Kodiaq нанесли фарбу BronxGoldMetallic поверх темної ґрунтовки.

Останнє покриття, яке наноситься після повторного висихання попередніх шарів — це прозорий лак, який надає блиску та захищає кузов від дрібних подряпин. Потім він проходить останній процес сушіння, аби фарба авто остаточно висохла.