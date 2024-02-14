Чеський автовиробник нарешті офіційно презентував довгоочікувану новинку. Нова Octavia отримала новий корпоративний дизайн, покращені силові установки та оновлений інтер’єр.

Найпопулярніша та найуспішніша модель Skoda отримала рестайлінг. Четверте покоління Octavia, яке представили ще у 2019 році, тепер має оновлений корпоративний дизайн.

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Нова Octavia отримала абсолютно нову решітку радіатора та нові світлодіодні матричні фари другого покоління, які мають 36 окремих матричних сегментів й забезпечують ще краще освітлення дороги.

Цікаво, що нова Octavia стала довшою на 9 міліметрів. Версії хетчбек та універсал доступні у чотирьох комплектаціях - Essence, Selection, Sportline і RS. Доступна колірна палітра складається з 3 однотонних кольорів і 7 металевих покриттів.

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Зелений колір Mamba Green є ексклюзивним для моделей Sportline і RS, а помаранчевий Phoenix Orange доступний лише для Octavia Combi. Також нова Octavia отримала нові опційні диски від 16 до 19 розміру.

Інтер’єр нової Skoda Octavia також покращили. Авто обладнали інформаційно-розважальною системою нового покоління, яку нещодавно анонсувала компанія. В авто встановлено 10 дюймовий головний екран мультимедіа, в голосовий асистент якого інтегровано Chat GPT, а також з’явилася можливість опційної заміни екрана на більший – 13 дюймовий.



Також автомобіль оснастили бездротовою зарядною станцією для смартфонів потужністю 15 Вт і з функцією охолодження, а також портами USB-C потужністю 45 Вт. Вперше в Octavia з’явилась оновлена система безключового доступу, яка автоматично відмикає або замикає автомобіль, щойно водій залишає зону в межах 1,5 метрів від автомобіля.

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Octavia пропонується з чотирма бензиновими та двома дизельними двигунами. Базова версія пропонується з двигуном 1.5 TSI та 2.0 TDI, що працюють в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Бензиновий двигун пропонується й у вищих комплектаціях у версії м’якого гібрида в поєднанні з 7-ступеневою DSG.

Skoda Octavia Sportline

Покупці, які прагнуть отримати спортивний варіант нової Octavia тепер можуть обирати між варіантами комплектацій Sportline та RS. Версія Sportline поєднує елементи зовнішнього вигляду RS з іншими силовими агрегатами серії: 1.5 TSI потужністю 150 к.с., 2.0 TSI потужністю 204 к.с. і повним приводом, а також два дизелі 2.0 TDI потужністю 115 к.с. та 150 к.с.

Skoda Octavia RS

В той час, як версія RS поставляється виключно з двигуном 2.0 TSI потужністю 265 к.с. Він виробляє 370 Нм крутного моменту і завжди працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач DSG. Двигун не тільки потужний, але й ефективний завдяки використанню циклу Будака. Стандартна спортивна підвіска занижена на 15 міліметрів.

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В новій Octavia також з’явились нові елементи активної та пасивної безпеки, зокрема: нова система контролю уваги та сонливості, інтелектуальна система допомоги при паркуванні та 10 подушок безпеки у топовій комплектації.