Чеський автовиробник представив рестайлінг одних зі своїх найуспішніших моделей. Хетчбек Scala та компактний кросовер Kamiq отримали оновлені бампери та фари.

Тепер оновлений Scala виглядає ще більш спортивним та привабливішим, а Kamiq – брутальнішим. Обидва авто отримали нові решітки радіатора з опційними матричними фарами дальнього світла. Крім того, автомобілі отримали три варіанти оздоблення салону, та 6 – кузова.

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Клаус Зеллмер, голова правління Škoda Auto, заявив: “Популярний дует хетчбека Scala та міського позашляховика Kamiq успішно відкрив для Skoda нові горизонти. Наразі ми закладаємо основу для продовження цієї історії успіху за допомогою комплексного оновлення, яке охоплює вишуканий дизайн, нові та екологічно чисті матеріали, оптимізовані двигуни та інноваційні деталі Simply Clever”.

Оновлена Skoda Scala

Автомобілі отримали 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та такий самий, що слугує в якості панелі приладів водія. Також доступна бездротова зарядка потужністю 15 Вт.

Нові Scala та Kamiq отримали потужніші та двигуни. Два нові трициліндрові двигуни TSI об’ємом 1,0 літра покоління evo2 стали ефективнішими завдяки удосконаленню програмного та апаратного забезпечення. Серед інших удосконалень: оновлені паливні форсунки, турбіна зі змінною геометрією (VGT) та оновлені фази газорозподілу.

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Оновлені Skoda будуть пропонуватись з 5 та 6 ступінчатими механічними коробками передач, що працюватимуть в парі з 1,0-літровими двигунами (70 та 85 кінських сил), та 7 ступінчастою автоматичною, що поєднано з двигуном 1,5 TSI потужністю 110 к.с., або топовим літровим двигуном.

Оновлений Skoda Kamiq

Автомобілі обладнали додатковими опціями активної безпеки. Зокрема, з’явились системи Front Assist та Lane Assist, що за допомогою камер слідкують за пішоходами та дорожніми знаками. Також в авто з’явиться система Easy Light Assist, що автоматично вмикає та вимикає ближнє світло.

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Починаючи з комплектації Selection в обох авто будуть доступні опції круїз-контролю, система контролю тиску в шинах та світлодіодні протитуманні фари. Автомобілі також обладнали електроприводом багажника та системою “віртуальної педалі”, що дозволить вам відчинити його простим змахом ноги. Базові комплектації обох авто пропонуються з 16 дюймовими колесами, а топові – з 18. Kamiq також буде доступний у варіанті з двокольоровим фарбуванням кузова.

Нова оптика Skoda Kamiq

Компанія Skoda пропонує покупцям 6 варіантів обробки салону, з можливістю встановлення додаткових опцій, а отже кожен покупець може створити власний індивідуальний варіант оздоблення Kamiq та Scala.

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Також обидва оновлені авто отримали спортивну комплектацію з назвою “Монте-Карло”. До неї входить чорне оздоблення кузова, спеціальні деталі з карбоновим ефектом, тонування вікон та спеціальними логотипами.