Чеський автовиробник відсвяткував 90 річницю виробництва моделі Superb на виставці Rétromobile у Парижі. Окрім Superb, на виставці були представлені інші культові автомобілі Škoda.

Назва “Superb” - походить з латині й означає винятковий, чудовий, видатний. 1934 році Superb прийшов на зміну лімузинам Škoda 860, які часто вважають першим представницьким автомобілем від чеського автовиробника, однак, це не зовсім справедливо.

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Річ у тім, що лімузин Škoda - ліцензійна копія автомобіля Hispano-Suiza. Модель 1928 року випуску цієї споконвічно іспано-швейцарської марки, відомої у Франції, також була представлена на виставці в Парижі.

Škoda Hispano-Suiza

Škoda Superb виробляли з 1934 по 1946 роки. За цей час представницький автомобіль отримав три покоління, та навіть військовий варіант. Найвідомішим та найпопулярнішим є перше покоління моделі - Škoda Superb 640, яка є дуже цінним експонатом для колекціонерів у наш час.

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У 1950 році новим флагманом компанії замість Superb став лімузин Škoda VOS, однак, у 2001 році, чеський автовиробник, який в наш час належить концерну Volkswagen Group, вирішив повернути у виробництво кульову модель. Так з’явилась Škoda Superb B5.

Škoda Superb B8 (2019)

Актуальна генерація Škoda Superb також має вже третє покоління. Сучасний автомобіль, на перший погляд, має мало спільного з культовою моделлю 30-х років, проте він також дарує преміальний рівень комфорту та технологічності як і його славетний родич.

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А як квінтесенцію розвитку сучасних технологій та данини пам’яті культовим традиція Škoda розробила унікальний автомобіль Voltavia – електрифікований варіант Škoda Octavia Combi 1969 року.

Voltavia приводиться в дію електродвигуном потужністю 75 кВт з крутним моментом 220 Нм, що отримує енергію від батареї ємністю 27,2 кВт-год, яка складається з батарейних модулів від Enyaq.