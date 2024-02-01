Чешский автопроизводитель отпраздновал 90 годовщину производства модели Superb на выставке Rétromobile в Париже. Кроме Superb, на выставке были представлены другие культовые автомобили Škoda.

Название "Superb" - происходит с латыни и означает исключительный, великолепный, выдающийся. 1934 году Superb пришел на смену лимузинам Škoda 860, которые часто считают первым представительским автомобилем от чешского автопроизводителя, однако, это не совсем справедливо.

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Дело в том, что лимузин Škoda - лицензионная копия автомобиля Hispano-Suiza. Модель 1928 года выпуска этой исконно испано-швейцарской марки, известной во Франции, также была представлена на выставке в Париже.

Škoda Hispano-Suiza

Škoda Superb производили с 1934 по 1946 годы. За это время представительский автомобиль получил три поколения, и даже военный вариант. Самым известным и популярным является первое поколение модели - Škoda Superb 640, которая является очень ценным экспонатом для коллекционеров в наше время.

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В 1950 году новым флагманом компании вместо Superb стал лимузин Škoda VOS, однако, в 2001 году, чешский автопроизводитель, который в наше время принадлежит концерну Volkswagen Group, решил вернуть в производство шаровую модель. Так появилась Škoda Superb B5.

Škoda Superb B8 (2019)

Актуальная генерация Škoda Superb также имеет уже третье поколение. Современный автомобиль, на первый взгляд, имеет мало общего с культовой моделью 30-х годов, однако он также дарит премиальный уровень комфорта и технологичности, как и его знаменитый родственник.

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А как квинтэссенцию развития современных технологий и дани памяти культовым традициям Škoda разработала уникальный автомобиль Voltavia – электрифицированный вариант Škoda Octavia Combi 1969 года.

Voltavia приводится в действие электродвигателем мощностью 75 кВт с крутящим моментом 220 Нм, получающим энергию от батареи емкостью 27,2 кВт-ч, которая состоит из батарейных модулей от Enyaq.