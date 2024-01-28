Почти за полтора столетия своего существования чешский автопроизводитель создал множество всяческой техники: от велосипедов – до сельскохозяйственных плугов. Некоторые разработки стали легендами, но даже не ставшие достойны внимания.

1900 год: «Квадроцикл»– пражская сенсация.

Этот четырехколесный "квадроцикл" был представлен 1 июля 1900 года, и его по праву можно считать таким же прототипом автомобиля, как и Motorwagen Карла Бенца. Квадроцикл был построен в Млада-Болеславе из компонентов мотоциклов и трициклов Laurin & Klement с одноцилиндровыми бензиновыми двигателями.

Как мы видим с фото у него был мотоциклетный руль вместо круглого, а пассажирское сиденье, соединено с широкой подножкой, сконструировано чуть ниже, чем место водителя. Именно поэтому, водитель, что изображен на фотографии, Бедржих Мерфайт (известный пражский велосипедист), имел отличный обзор по сторонам.

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1904 год: четырехцилиндровый мотоцикл L&K CCCC

Один из первых в мире четырехцилиндровых мотоциклов также создан компанией Škoda. Мотоцикл CCCC выпущен в марте 1904 года, стал подлинной сенсацией своего времени. Рабочий объем двигателя 735 куб.см снабжался четырьмя стандартными одноцилиндровыми двигателями с поперечным расположением с отдельными коленчатыми валами и взаимосвязанными шестернями. Затем этот мотоцикл увидел своего более совершенного преемника.

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1912 год: Мотоплуги Excelsior

Моторные плуги L&K Excelsior впервые вышли на поля в 1912 году. Первой моделью был Excelsior P4 мощностью восемьдесят лошадиных сил. На руку моторным плугам сыграла Первая мировая война (1914-1918), жертвами которой, кроме солдат и мирного населения, стали также миллионы лошадей. Позже на смену этим гигантам пришли более легкие многоцелевые тягачи.

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1963: Škoda type 990 "Hajaja"

Универсал Type 990 1963 года– это один из многих предыдущих прототипов седана Š 1000. Как появилось прозвище «Хаджаджа»? Литровый четырехцилиндровый двигатель универсала был размещен почти горизонтально под полом багажника., словно он лежал ровно.

Хаджая был героем популярных сказок на ночь на чешском радио, которые помогали детям ложиться спать, поэтому это имя было очевидным выбором. Техническое решение было гениальным, но проблемы с охлаждением двигателя решить не удалось, поэтому универсал так и остался прототипом, и сейчас хранится в музее Škoda в Млада-Болеславе.

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1996: Škoda Felicia Fun

Производная модель от популярного одно время Škoda Felicia была заметна издалека благодаря солнечно-желтой краске кузова. Выпущенный в 1996 году Felicia Fun также обладал потрясающим инженерным решением: шарнирная и задняя стенка у основания двухместной кабины позволяла расширить модифицированный пикап двумя дополнительными сиденьями. Приблизительно 4000 выпущенных моделей Fun сейчас являются желанной моделью для коллекционеров.