Сто лет назад, 15 декабря 1923 года, была зарегистрирована торговая марка Škoda. Знаковая летящая стрела с тремя перьями символизировала скорость и прогресс. Посмотрите, как с тех пор изменился логотип на капотах автомобилей Škoda.

Крылатая стрела появляется в разных формах на автомобилях, произведенных в Млада-Болеславе с 1925 года, когда она заменила оригинальный круглый логотип Laurin & Klement.

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Когда все начиналось, компания из Млада-Болеслава использовала для своей продукции название Slavia, но тогда еще делала велосипеды. В декоративном логотипе фирмы и на упрощенной металлической пластине логотип дополнялся фамилией основателей компании: Laurin & Klement.

То же касается мотоциклов, которые выпускались с 1899 года. Появление автомобильного производства (1905) положило начало характерному круглому логотипу с инициалами L&K с лавровым венком по периметру. Это отражало тот факт, что большие достижения в автоспорте уже были частью ДНК компании в то время. Каллиграфическая надпись Laurin & Klement, перекликающаяся с элегантностью модерна, также появлялась в коммуникациях и на автомобильных радиаторах до конца 1920-х годов.

Логотип 1905 года в стиле модерн

Символ скорости и прогресса

15 декабря 1923 года торговая марка Škoda получила логотип летящей стрелы. Тогда этот знак был официально зарегистрирован на компанию, которая еще не была производителем автомобилей из Млада-Болеслава. Это был логотип Škoda Works, инженерной фирмы, расположенной в Пльзене. Одновременно компания запатентовала альтернативу с пятью перьями и интегрированной надписью Škoda, которая на самом деле никогда не использовалась.

Крылатая стрела была запатентована как логотип Škoda в 1923 году.

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Это результат более чем годового поиска подходящей торговой марки, который начался с публичного тендера. Среди около трехсот рисунков победил вариант, напоминающий голову индейского вождя с головным убором из перьев.

Имя дизайнера логотипа неизвестно, поэтому, видимо, навсегда останется тайной; возможно, это была коллективная работа, которую постепенно меняли разные отделы компании. Уменьшение с пяти перьев, которые будто удерживали стрелу в полете, до трех было связано с тем, что новый товарный знак должен был быть четким, даже если он был достаточно маленьким и формованным или литым. По этим причинам дополнительное слово Škoda также было в конце концов изъято.

Основой логотипа был индейский головной убор

Новый знак начал появляться на автомобилях из Млада-Болеслава менее чем через два года, после того, как автозавод Laurin & Klement был интегрирован в машиностроительный концерн Škoda.

Зеленый вместо синего

Когда в начале 1990-х годов автомобильная компания Škoda стала частью Volkswagen Group, графическая концепция логотипа изменилась. Оригинальный сине-белый цвет использовался для печатных материалов компании до 1992-1993 годов и как эмблема на автомобилях до 1995 года.

В декабре 1992 года торговая марка была изменена: синий цвет был заменен на зеленый, а название Škoda появилось в окантовке круга с новым шрифтом. Несколько измененная форма была применена как эмблема на автомобилях из серии Škoda Felicia, которая на то время еще разрабатывалась. Эмблема, которая использовалась на автомобилях, также включала лавровый венок, ссылаясь на богатые спортивные традиции компании и исторические варианты логотипа Laurin & Klement.

С увеличением внимания к окружающей среде в 1990-х годах зеленый цвет в логотипе стал более акцентированным

Кстати Автомобили Laurin & Klement были в довоенном Тернополе

Это, конечно, не конец разработки логотипа. 3 марта 2011 года на Женевском автосалоне были представлены не только новинки в линейке Škoda. Только что компания отпраздновала 110-летие своего успешного участия в автоспорте дебютом модели Fabia Monte Carlo, которая впервые приняла участие в одноименном ралли в январе.

Другим центром внимания было концепция Vision D, первая демонстрация нового на то время языка дизайна бренда. Характерные черты дизайна Škoda были дополнены четкими, чистыми линиями. Поэтому было вполне логично, что к новому корпоративному дизайну будет добавлен обновленный логотип.

Зеленый оттенок крылатой стрелы был изменен на более светлый под названием Škoda Green, окруженный более тонким хромированным (ранее черным) кругом. Использование 3D-элемента также значительно усилило пластику логотипа. Во вторник, 1 марта, старый логотип был заменен на новый на всем главном заводе в Млада-Болеславе, а на следующий день – в филиалах в Квасинах и Врхлаби. С 2012 года новый логотип также красуется на автомобилях – на колесах, решетке радиатора и руле.

С 2011 года логотип Škoda имеет хромированное внешнее кольцо.

Škoda – звучит так же хорошо, как и выглядит!

Летом 2023 года Škoda представила совершенно новый звуковой логотип, акустический "гимн" автомобильной компании. На звуковой логотип вдохновила симфоническая поэма "Влтава" из цикла "Моя страна" чешского композитора Бедржиха Сметаны.

Звуковой логотип происходит от игривого и возвышенного начального мотива Влтавы, который представляет источник реки Влтава, звучащий на флейтах. Даже в метафорическом значении, переданном современным синтезатором, это означает начало путешествия, новую эру для бренда – одновременно отдавая дань традициям компании и чешским культурным корням.

Логотип эры цифровых технологий

В дополнение к круглому логотипу с крылатой стрелой в форме, которая существует с 2011 года, через семь лет на задней части автомобилей также начали использовать характерные надписи Škoda.

Летом 2022 года эта надпись стала основным инструментом коммуникации. Для того чтобы сделать надпись более выразительной, ей придан новый вид с интегрированным акцентом "крючок" над буквой S, а также более симметричной комбинацией изгибов и краев. Типичный крючок, который обычно стоит над буквой S, интегрирован в него и сливается с симметрией логотипа.

Летом 2022 года название компании стало основным инструментом коммуникации

Символ крылатой стрелы претерпел незначительные изменения. Логотип был упрощен и теперь стал плоским, что позволяет автопроизводителю работать с цветами более выразительно. Двумерная версия более эффективна, особенно на мобильных устройствах, и позволяет гибко интегрировать различные форматы в ответ на переход к еще большей цифровизации связи.

Новая айдентика также включает два новых оттенка зеленого, изумрудный и электрический зеленый. Они сохраняют связь с историей, одновременно обновляя логотип и делая более выразительную ссылку на электромобильность, краеугольный камень будущего бренда.

Напомним, каким будет новый модельный ряд электромобилей Škoda.