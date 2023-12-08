Двое авантюристов решили преодолеть путь из Нидерландов до самой южной точки Африки, а затем вернуться по восточному побережью обратно в Европу за рулем своего электрического Skoda Enyaq. Для этого они приделали к своему авто солнечные панели.

Ренске Кокс и Мартин ван Пол решили доказать всему миру, что путешествовать электромобилем можно на любые расстояния. Для этого искатели приключений выбрали обычный семейный кроссовер Enyaq от бренда Skoda.

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Чтобы поездка удалась, авантюристам требовалось специальное оборудование, которого не было в свободном доступе, именно поэтому экспедиция осуществлялась при поддержке около 30 партнеров. Для поездки обычный Enyaq оборудовали палаткой на крыше, специальным зарядным устройством, и комплектом солнечных панелей к нему.

Начало пути в Европе не было очень тяжелым для авантюристов, потому что зарядной инфраструктуры там достаточно. А вот в Африке пригодились солнечные панели и преобразователь энергии. Однако, из-за несовершенства системы, путешественники часто тратили целый день на зарядку, а потому им не всегда удавалось проезжать запланированное расстояние.

Хотя маршруты поездки проходили в основном по бездорожью, Ренске и Мартин прекрасно отзываются о надежности и выносливости авто. За все время поездки они лишь немного повредили бамперы, и дважды застревали в грязи. При том, что у них было заднеприводное авто, они смогли с легкостью выбраться.

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Хотя на поездку влюбленная пара потратила около 1,5 года, они все же доказали что путешествовать на авто на такие дальние расстояния – возможно. Вернувшись обратно в Чехию, они отдали авто механикам на техосмотр, и результат поразил всех.

За все время такой поездки и тысячи пройденных километров по бездорожью в авто вышел из строя только один задний амортизатор, однако даже с этой проблемой путешественники преодолели около 500 км до гавани в Кении, а затем еще 2000 из Греции в Чехию. Во время техосмотра в авто заменили треснувшее в лобовое стекло, пластмассовые накладки на бампер и амортизатор. Другие части авто оказались абсолютно целыми.

Больше всего авантюристы волновались не во время самого путешествия, а когда отправляли авто из Кении в Грецию морем. Они беспокоились, как авто преодолеет 6 недель пути в морском контейнере. Однако, как отметил Мартин, когда авто прибыло, он просто подключил 12-ти вольтовый аккумулятор и авто исправно сработало, будто только вчера его приобрели в автосалоне.

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Путешественники не делятся планами на будущие свершения, только отметили, что само авто и все оборудование они сохранят. Поэтому, кто знает, возможно, скоро они совершат кругосветное путешествие на своем Skoda Enyaq.