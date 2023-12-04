Элктрический кроссовер от Škoda получил обновление. Оно коснулось программной и технической части.

Обновленный Škoda Enyaq получил новый двигатель и оптимизированное управление температурой аккумулятора. Максимальная скорость увеличена до 180 км/ч, а запас хода до 570 километров в зависимости от спецификации модели.

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Йоханнес Нефт, член правления Škoda Auto по техническому развитию, говорит: "Мы тщательно протестировали все аппаратные и программные компоненты. Новый, более эффективный и мощный электродвигатель для Enyaq обеспечивает повышенную мощность, больше крутящего момента и длинный запас хода".

Сделан новый мотор заднего моста который стал мощнее и эффективнее за счет модернизации преобразователя напряжения. Новые модели Enyaq 85 и 85x теперь имеют мощность 210 кВт* – на 60 кВт больше чем предыдущий вариант Enyaq 80 и на 15 кВт больше, чем предыдущие варианты Enyaq 80x. Для версий RS и 80x мощность увеличилась на 30 кВт до 250 кВт. Максимальный крутящий момент увеличился на 235 Нм – с 310 Нм до 545 Нм. Это улучшает как мощность, так и динамику всех версий Enyaq.

Новый Enyaq 85 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды, то есть почти за две секунды быстрее, чем предыдущий Enyaq 80. Enyaq 85x с полным приводом завершает ту же задачу за 6,6 секунды. Enyaq RS, который также имеет полный привод, теперь ускоряется до сотни за 5,5 секунды

Enyaq 85 может преодолеть более 560 километров на одном заряде по циклу WLTP, тогда как запас хода Enyaq Coupé 85 теперь превышает 570 километров.

На станциях быстрой зарядки постоянного тока батареи полноприводных версий Enyaq 85x и Enyaq RS теперь можно пополнять от 10 до 80 процентов всего за 28 минут – на восемь минут или на 22 процента быстрее, чем раньше – при мощности до 175 кВт. Максимальная скорость зарядки для заднеприводного Enyaq 85 остается неизменной при 135 кВт.