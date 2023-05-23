В версии L&K автомобиль получил не только современное оборудование, но и несколько технических обновлений, которые позже будут использованы в других версиях Enyaq.

Новая версия, названная в честь основателей чешской автомобильной компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, будет доступна с двумя вариантами привода – только задним или полным приводом. В обоих случаях автомобили имеют новую и усовершенствованную систему трансмиссии, поэтому общая выходная мощность автомобиля всегда составляет 210 кВт.

Заднеприводный вариант Enyaq L&K 85 может разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды, почти на две секунды быстрее текущего заднеприводного электромобиля. Он также предлагает улучшенный запас хода в 570 км по циклу WLTP на одном заряде. Полноприводная версия Enyaq L&K 85x разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды и имеет запас хода 550 километров по циклу WLTP на одной зарядке. Оба автомобиля имеют максимальную скорость 180 км/ч.

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Škoda Enyaq L&K выпускается в двух версиях кузова: купе и стандартной модели Enyaq.

Увеличение диапазона пробега достигнуто благодаря оптимизированному управлению аккумулятором с возможностью заряжать от 10% до 80% менее чем за 30 минут. Кроме того, Laurin & Klement имеет функцию предварительного подогрева батареи, которую получат все автомобили семейства Enyaq начиная с 2024 модельного года, а производство начнется позже в этом году.

Предварительный нагрев может быть активирован автоматически, например, когда автомобиль направляется к зарядной станции в соответствии с навигацией или водители могут активировать его самостоятельно в бортовой системе автомобиля. Enyaq L&K также претерпел значительные усовершенствования с программным обеспечением ME4.0, которое, среди прочего, представляет новый пользовательский интерфейс, соответствующий новой визуальной идентичности бренда.



В дополнение к этим обновлениям, Enyaq L&K также получил ряд эстетических изменений и особенностей оборудования, характерных для этой версии. Автомобиль будет доступен, к примеру, с двумя линиями дизайна салона. L&K Shell Design Selection имеет бежевую кожаную обивку салона, а L&K Black Design Selection – черную. Передние сиденья имеют эксклюзивный дизайн для версии L&K и оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа. Многофункциональный руль (с подогревом) имеет логотип L&K и детали в новом уникальном оттенке Dark Chrome.

Логотип L&K можно найти на передних крыльях, а оконные рамы и щетки стеклоочистителей хромированы. Хром можно найти на раме передней решетки автомобиля, с дизайном Crystal Face с подсветкой 131 светодиодом в стандартной комплектации. Колеса моделей Enyaq L&K получили особый дизайн и могут иметь диаметр 20 или 21 дюйм.