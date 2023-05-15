Большинство владельцев электрических автомобилей готовы мириться с разнообразными компромиссами, которые есть в "электричках" по сравнению с традиционными автомобилями. Skoda Enyaq Coupé – едва ли не первый электромобиль, к которому не нужно привыкать владельцу современного бензинового или дизельного автомобиля.

Компромисс 1. Внешний вид

Электромобили часто отличаются от обычных авто с ДВС. Вспомните Nissan Leaf, Hyundai IONIQ или любую Tesla. Даже снаружи видно, что они “особенные”. В облике Skoda Enyaq Coupé можно "вычислить" принадлежность к электромобильной семье только в том случае, когда светится решетка радиатора.

Кстати, зачем она там? Неизвестно. За решеткой, под капотом, нет багажника – там полноценный “моторный” отсек с кучей оборудования. Сзади – традиционный багажник, большой и удобный – ну это же Skoda!

Кстати говоря Skoda показала будущий модельный ряд электромобилей

Да-да, во внешнем виде легко узнать черты нынешних моделей Skoda с традиционными двигателями. Возможно, что-то среднее между Octavia и Kodiaq. Разве что кузов несколько необычен – кроссовер-купе. Впрочем, сейчас такие формы модны среди автомобилей с любым силовым агрегатом.

Интересный нюанс – даже гнездо зарядки у этой электро-Шкоды на том же месте, что и заливная горловина бака – в правом заднем крыле. И совсем не в логотипе или в заднем фонаре, как у некоторых…

Компромисс 2. Салон и эргономика

Вновь вспомним минимализм Tesla Model 3 с планшетом посередине или два широченных экрана Hyundai IONIQ. Здесь такого нет. Конечно, куда в современном автомобиле без большого экрана мультимедиа? Но таковой мы все чаще видим в традиционных авто с ДВС. А вот панель приборов у Enyaq вообще нетривиальна – по размерам с пачку сигарет. В принципе, информации на ней хватает, да еще на стекле проекция светится. Например, когда едешь вопреки навигации, на стекле возникает с десяток стрелочек «обратно» – чтобы уж точно заметил.

Поскольку версия vRS – это один из вариантов топ-версии Enyaq Coupé, то в салоне здесь просто роскошно. Серые ковшевидные кожаные сиденья с белой строчкой, вышитый вензель vRS, спортивный руль с перфорацией, панорамное стекло на всю крышу, всюду светодиодная подсветка… Стоп, а мы точно в Шкоде? Уровень исполнения салона здесь не только выше, чем у электрокаров, но и у конкурентов с бензиново-гибридными агрегатами. Все удобно, приятно, не нуждается в привыкании.

Компромисс 3. Умение ездить

Вы тоже, садясь в электрокар, начинаете угадывать: здесь будет взрывная динамика Tesla или городская «задумчивость» Renault ZOE? Да, крайности среди «привязанных к розетке» все еще в моде. Но Skoda Enyaq Coupé, да еще и в версии vRS, снова среди исключений.

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Даже, несмотря на спортивный суббренд, в этой машине от ускорения не набьете себе шишку от удара в подголовник. До первой сотни Enyaq разгоняется за 6,5 секунды, а это показатель современного кроссовера премиум-класса с бензином или гибридом под капотом. Или же Octavia vRS, если мы о «Шкоде». Динамика обеспечивается двумя электромоторами общей мощностью 295 л.с. и крутящим моментом в 460 нм. Кстати, ощущения «троллейбуса» тоже не возникает – нет явного звука «электрички», а весь спектр дорожных и аэродинамических звуков дает ощущение настоящего «заряженного» автомобиля.

Кстати, за 6,5 секунды она разгоняется не всегда – лишь почти при полной батарее и достаточно разогретых аккумуляторах. То есть так активно разогнаться можно только несколько раз после выезда из дома. Конечно, если включить спортивный режим. Во всех остальных случаях это обычный семейный хэтчбек: удобный, надежный, но не совсем спортивный.

Кстати говоря как производят автомобили Skoda Enyaq на заводе в Млада Болеславе

Обгоны даются гораздо легче, чем на машинах с ДВС, и это понятно – не нужно «раскручивать» мотор и ловить «подхват» в турбине (даже если это умело делает многоступенчатый автомат). Наслаждение управления мощным кроссовером встроено в Enyaq Coupé на уровне родственников по концерну из Audi. Наверное, те же инженеры «учили» этого младшего брата и управляемости, ведь к ней не придерешься – руль четкий и имеет понятный отзыв. Вместе с полным приводом двух электромоторов, значительной массой (где-то 2,2 тонны) и низким центром тяжести большого электромобиля, такие настройки дают серьезную уверенность в действиях и прогнозируемую траекторию управления в любых условиях – ровного автобана или извилистого шоссе.

Хотя с названием vRS подсознательно ждешь «зубодробильную» подвеску, она здесь не такая. Те, кто обожают изделия концерна Volkswagen, знают характер этой подвески даже во сне. Она настолько упругая, сколь же комфортна и энергоемка. Привычные неровности проходят малозаметно, внезапные удары не выводят машину из равновесия, а плавные холмы она облизывает очень тщательно.

Компромисс 4. Запас хода

Сколько нужно иметь запас хода, чтобы не переживать за внезапную остановку где-то посреди поля? У бензиновой машины лампа минимального запаса горючего загорается где-то за 100 км до полной остановки. Для некоторых электромобилей это половина всего запаса хода. Но не для Enyaq Coupe. Теоретический запас хода на полной батарее для него – 500 км, и даже если на практике сбросить процентов двадцать, то для ежедневного пользования этого предостаточно. Если дорога на работу лежит через автобан, на котором машина разгоняется до максимальных 180 км в час, и водитель идет достаточно быстро, запас хода не исчезает столь стремительно, как километры за окном.

Батарея емкостью 82 кВт-ч (77 кВт-ч доступна для использования) дает уверенность, что доехать до ближайшего крупного города с мощной зарядкой можно без проблем. Тем более что при наличии 135 кВт энергии батарея наполняется до 80% за 36 минут. Даже обед в ресторане не успеешь съесть. Но это в теории. В украинских реалиях, например, такую мощную зарядку еще предстоит поискать.

Компромисс 5. Цена

В официальной украинской дилерской сети Skoda электрическую Skoda Enyaq купить невозможно, однако при желании привезти этот автомобиль можно. В Чехии эта модификация стоит в пересчете на "вечнозеленые" 78 200 долларов. Немало, это стоимость премиального кроссовера по ДВС. Но во многих странах Европы действуют программы по возврату средств на покупку электромобилей, и они достигают 12 тысяч евро. Учитывая, что растаможка электромобилей в Украине бесплатная, тысяч за 70 привезти такой автомобиль вполне возможно. Подержанную в начальной комплектации можно найти тысяч за 45.

А теперь посмотрим конкурентов. За полностью официальный Audi e-tron просят в автосалоне 91 тысячу долларов, а суперпопулярный в Украине Volkswagen ID4, произведенный в Китае, можно приобрести за 32 000 долларов. Чуть больший Volkswagen ID.5 европейского разлива стоит уже 52 – 60 тысяч долларов, а Tesla Model X без пробега имеет ценник в 136 тысяч «зеленых».

Цена на спортивную полноприводную версию электрического кроссовера Skoda Enyaq пока не способствует ее массовому распространению в Украине, особенно на фоне конкурентов того же концерна, произведенных в Китае. Возможно, этот факт сдерживает официального представителя Skoda для продаж через официальные дилерские центры.

Напомним, Skoda представит электрический кроссовер за 25 тысяч евро

В такой цене нет чего-то удивительного. Качественный автомобиль с премиальной отделкой, да еще электрический, с большой батареей, не может стоить дешево. И если в машине мало компромиссов, то и цена не может быть дисконтной. Ведь она отражает в себе самые лучшие традиции европейского автомобилестроения. Ведь по сумме потребительских качеств этот автомобиль стоит внимания, и я уверен, что он еще получит признание, возможно, в качестве подержанного.