Самый дешевый электромобиль Skoda будет компактным городским кроссовером протяженностью 4,1 м. Запас хода авто составит примерно 450 км.

В линейке Skoda появится компактный и недорогой электрокроссовер. Его презентуют в 2025 году, и он будет стоить от 25 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.

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Кроссовер Skoda станет одной из шести электрических моделей, которые чешская компания представит к 2026 году. Ранее у Skoda показали рендер модели и на его основе создали ее изображение.

У кроссовера высокий капот, продолговатые фары и расширенные мускулистые колесные арки. Дверные ручки выполнены выдвижными.

Электромобиль Skoda будет построен на упрощенной платформе MEB Entry, а его длина составит около 4,1 м. Он станет преемником Skoda Kamiq, который, вероятнее всего, снимут с производства. Разработчики обещают просторный салон, по меркам В-класса и большой багажник.

Близкими родственниками электрокара станут новый Volkswagen ID.2 и кроссовер Cupra Urban Rebel. Все три модели будут выпускаться в Испании.

Для удешевления кроссовер Skoda оснастят литий-железо-фосфатной батареей. Запас хода электрокара составит около 450 км.