Найдешевший електромобіль Skoda буде компактним міським кросовером завдовжки 4,1 м. Запас ходу авто складе приблизно 450 км.

У лінійці Skoda з'явиться компактний та недорогий електрокросовер. Його презентують у 2025 році і він коштуватиме від 25 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.

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Кросовер Skoda стане однією з шести електричних моделей, які чеська компанія представить до 2026 року. Раніше у Skoda показали рендер моделі та на його основі створили її зображення.

У кросовера високий капот, довгасті фари та мускулисті розширені колісні арки. Дверні ручки виконані висувними.

Електромобіль Skoda буде побудований на спрощеній платформі MEB Entry, а його довжина становитиме близько 4,1 м. Він стане наступником Skoda Kamiq, який, найімовірніше, знімуть із виробництва. Розробники обіцяють просторий салон, за мірками В-класу, та великий багажник.

Близькими родичами електрокара стануть новий Volkswagen ID.2 та кросовер Cupra Urban Rebel. Усі три моделі випускатимуть в Іспанії.

Для здешевлення кросовер Skoda оснастять літій-залізо-фосфатною батареєю. Запас ходу електрокара становитиме близько 450 км.