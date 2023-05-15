Більшість власників електричних автомобілів готові миритися з різноманітними компромісами, які наявні в "електричках" у порівнянні з традиційними автомобілями. Skoda Enyaq Coupé – чи не перший електромобіль, до якого не треба звикати власнику сучасного бензинового чи дизельного авто.

Компроміс 1. Зовнішній вигляд

Електромобілі часто відрізняються від звичайних авто з ДВЗ. Згадайте Nissan Leaf, Hyundai IONIQ чи навіть будь-яку Tesla. Навіть зовні видно, що вони «особливі». У зовнішності Skoda Enyaq Coupé можна «вирахувати» приналежність до електромобільної сім’ї лише у тому випадку, коли світиться решітка радіатора.

До речі, для чого вона там? Невідомо. За решіткою, під капотом, немає багажника – там повноцінний «моторний» відсік з купою обладнання. Натомість позаду – традиційний багажник, великий та зручний – ну це ж Skoda!

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Так-так, в зовнішньому вигляді легко впізнати риси нинішніх моделей Skoda з традиційними двигунами. Можливо, щось середнє між Octavia та Kodiaq. Хіба що кузов дещо незвичний - кросовер-купе. Втім, зараз такі форми модні серед автомобілів з будь-яким силовим агрегатом.

Цікавий нюанс – навіть гніздо зарядки у цієї електро-Шкоди на тому ж місці, що й заливна горловина баку – у правому задньому крилі. І зовсім не в логотипі чи в задньому ліхтарі, як у деяких…

Компроміс 2. Салон та ергономіка

Знову згадаємо мінімалізм Tesla Model 3 з планшетом посередині чи два широченних екрани Hyundai IONIQ. Тут такого нема. Звичайно, куди ж в сучасному автомобілі без великого екрана мультимедіа? Але такий ми все частіше бачимо в традиційних авто з ДВЗ. А от панель приладів в Enyaq взагалі нетривіальна – за розмірами з пачку цигарок. В принципі, інформації на ній вистачає, та ще на й склі проєкція світиться. Наприклад, коли їдеш всупереч навігації, на склі виникає з десяток стрілочок «назад» - щоб вже точно помітив.

Оскільки версія vRS – це один з варіантів топ-версії Enyaq Coupé, то в салоні тут просто розкішно. Сірі ковшеподібні шкіряні сидіння з білою строчкою, вишитий вензель vRS, спортивне кермо з перфорацією, панорамне скло на весь дах, всюди світлодіодна підсвітка… Стоп, а ми точно у Шкоді? Рівень виконання салону тут не лише вище, ніж в електрокарів, але й у конкурентів з бензиново-гібридними агрегатами. Все зручно, приємно, не потребує звикання.

Компроміс 3. Вміння їздити

Ви теж, сідаючи в електрокар, починаєте вгадувати: тут буде вибухова динаміка Tesla чи міська «задумливість» Renault ZOE? Так, крайнощі серед «прив’язаних до розетки» все ще в моді. Але Skoda Enyaq Coupé, та ще й у версії vRS, знову серед виключень.

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Навіть попри спортивний суббренд, в цій машині від прискорення не наб’єте собі шишку від удару в підголовник. До першої сотні Enyaq розганяється за 6,5 секунд, а це показник сучасного кросовера преміум-класу з бензином чи гібридом під капотом. Або ж Octavia vRS, якщо ми про «Шкоду». Динаміка забезпечується двома електромоторами загальною потужністю 295 к.с. та обертальним моментом у 460 нм. До речі, відчуття «тролейбуса» теж не виникає – немає явного звуку «електрички», натомість весь спектр дорожніх та аеродинамічних звуків дає відчуття справжнього «зарядженого» авто.

До речі, за 6,5 секунд вона розганяється не завжди - лише майже при повній батареї та достатньо розігрітих акумуляторах. Тобто так активно розігнатись можна буди лише кілька разів після виїзду з дому. Звичайно, якщо ввімкнути спортивний режим. В усіх інших випадках це звичайний сімейний хетчбек: зручний, надійний, але не зовсім спортивний.

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Обгони даються значно легше, ніж на машинах з ДВЗ, і це зрозуміло – не треба «розкручувати» мотор та ловити «підхват» у турбіні (навіть якщо це вміло робить багатоступінчатий автомат). Насолода керування потужним кросовером вмонтована в Enyaq Coupé на рівні родичів по концерну з Audi. Мабуть, ті ж інженери «вчили» цього молодшого брата й керованості, адже до неї не придерешся – кермо чітке та має зрозумілий відклик. Разом з повним приводом двох електромоторів, значною масою (десь 2,2 тони) та низьким центром ваги великого електромобіля такі настоювання дають серйозну впевненість у діях та прогнозовану траєкторію керування у будь-яких умовах – рівного автобану чи звивистого шосе.

Хоча з назвою vRS підсвідомо чекаєш «зубодробильну» підвіску, вона тут не така. Ті, хто обожнюють вироби концерну Volkswagen, знають характер цієї підвіски навіть уві сні. Вона настільки пружна, наскільки ж комфортна та енергомістка. Звичні нерівності проходять малопомітно, раптові удари не виводять машину з рівноваги, а плавні горби вона «облизує» дуже ретельно.

Компроміс 4. Запас ходу

Скільки потрібно мати запасу ходу, щоб не переживати за раптову зупинку десь посеред поля? У бензинової машини лампа мінімального запасу пального загоряється десь за 100 км до повної зупинки. Для деяких електромобілів це половина всього запасу ходу. Але не для Enyaq Coupe. Теоретичний запас ходу на повній батареї для нього – 500 км, і навіть якщо на практиці скинути відсотків двадцять, то для щоденного користування цього більш ніж достатньо. Якщо дорога на роботу пролягає через автобан, на якому машина розганяється до максимальних 180 км на годину, і водій іде досить швидко, запас ходу не зникає настільки стрімко, як кілометри за вікном.

Батарея ємністю 82 кВт-год (77 кВт-год доступна для використання) дає впевненість, що доїхати до найближчого великого міста з потужною зарядкою можна без проблем. Тим більше, що при наявності 135 кВт енергії батарея наповнюється до 80% за 36 хвилин. Навіть ланч у ресторані не встигнеш з’їсти. Але це в теорії. В українських реаліях, наприклад, таку потужну зарядку ще треба пошукати.

Компроміс 5. Ціна

В офіційній українській дилерській мережі Skoda електричну Skoda Enyaq купити неможливо, однак при бажанні привезти це авто можна. В Чехії ця модифікація коштує в перерахунку на «вічнозелені» 78 200 доларів. Немало, це вартість преміального кросовера з ДВЗ. Але в багатьох країнах Європи діють програми з повернення коштів за купівлю електромобілів, і вони сягають до 12 тисяч євро. Враховуючи, що розмитнення електромобілів в Україні безкоштовне, тисяч за 70 привезти таке авто цілком можливо. Вживану в початковій комплектації можна знайти тисяч за 45.

А тепер подивимось на конкурентів. За повністю офіційний Audi e-tron просять в автосалоні 91 тисячу доларів, а суперпопулярний в Україні Volkswagen I.D.4, вироблений у Китаї, можна придбати за 32 000 доларів. Трохи більший Volkswagen ID.5 європейського розливу коштує вже 52 – 60 тисяч доларів, а Tesla Model X без пробігу має цінник у 136 тисяч «зелених».

Так, ціна на спортивну повнопривідну версію електричного кросовера Skoda Enyaq поки що не сприяє її масовому розповсюдженні в Україні, особливо на фоні конкурентів того ж концерну, вироблених в Китаї. Можливо, цей факт стримує офіційного представника Skoda до продажів через офіційні дилерські центри.

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В такій ціні немає чогось надзвичайного. Якісний автомобіль з преміальним оздобленням, та ще й електричний, з великою батареєю, не може коштувати дешево. І якщо в машині обмаль компромісів, то й ціна не може бути дисконтною. Адже вона відображає в собі найкращі традиції європейського автомобілебудування. Адже за сумою споживчих якостей цей автомобіль вартий уваги, і певен, що він ще отримає визнання, можливо, в якості вживаного.