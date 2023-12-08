Двоє авантюристів вирішили подолати шлях з Нідерландів до найпівденнішої точки Африки, а потім повернутись східним узбережжям назад до Європи за кермом свого електричного Skoda Enyaq. Для цього вони приладнали до свого авто сонячні панелі.

Ренске Кокс та Мартін ван Пол вирішили довести всьому світу, що подорожувати електромобілем можна на будь-які відстані. Для цього шукачі пригод обрали звичайний сімейний кросовер Enyaq від бренду Skoda.

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Аби поїздка вдалась, авантюристам було потрібне спеціальне обладнання, якого не було у вільному доступі, саме тому експедиція здійснювалась за підтримки близько 30 партнерів. Для поїздки звичайний Enyaq обладнали наметом на даху, спеціальним зарядним пристроєм, та комплектом сонячних панелей до нього.

Початок шляху у Європі не був дуже важким для авантюристів, бо зарядної інфраструктури там вдосталь. А ось в Африці в пригоді стали сонячні панелі та перетворювач енергії. Проте, через недосконалість системи, мандрівники часто витрачали цілий день на зарядку, а тому їм не завжди вдавалось проїжджати заплановану відстань.

Хоч маршрути поїздки проходили в основному по бездоріжжю, Ренске та Мартін чудово відгукуються про надійність та витривалість авто. За весь час поїздки вони лише трохи пошкодили бампери, і двічі застрягали в багнюці. При тому, що у них було задньопривідне авто, вони змогли з легкістю вибратись.

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Хоч на поїздку закохана пара витратила близько 1,5 роки, вони все ж довели що мандрувати на авто на такі далекі відстані – можливо. Повернувшись назад до Чехії, вони віддали авто механікам на техогляд, і результат вразив усіх.

За весь час такої поїздки й тисячі пройдених кілометрів по бездоріжжю в авто вийшов з ладу лише один задній амортизатор, проте навіть з цією проблемою мандрівники подолали близько 500 км до гавані в Кенії, а потім ще 2000 з Греції до Чехії. Під час техогляду в авто замінили тріснуте в лобове скло, пластмасові накладки на бампер та амортизатор. Інші частини авто виявились абсолютно цілими.

Найбільше авантюристи хвилювались не під час самої подорожі, а коли відправляли авто з Кенії до Греції морем. Вони непокоїлись, як авто подолає 6 тижнів шляху у морському контейнері. Проте, як зазначив Мартін, коли авто прибуло, він просто під’єднав 12-ти вольтовий акумулятор і авто справно спрацювало, ніби лише вчора його придбали в автосалоні.

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Мандрівники не діляться планами на майбутні звершення, лише зазначили, що саме авто і все обладнання вони збережуть. Тому, хто зна, можливо, скоро вони здійснять навколосвітню подорож на своєму Skoda Enyaq.