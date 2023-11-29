Более ста лет назад на улицах Тернополя появился автотранспорт. Владеть машиной означало оплачивать водителя и иметь собственного механика, поэтому это было свидетельством большого достатка. В середине 30-х годов 20 века в Тернополе действовали курсы по подготовке водителей, а по улицам города ездило немало транспорта.

Более ста лет назад на улицах Тернополя появились первые автомобили. Они стали частью городской культуры. Об этом “Общественному” рассказал кандидат исторических наук Владимир Мисько.

Владеть машиной означало оплачивать работу водителя и иметь собственного механика. Поэтому в первой половине 20-го века машины свидетельствовали о большом достатке.

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Появление в Тернополе первых автомобилей стало знаковым событием для города. В сентябре 1923 года местный магистрат приобрел за 40 миллионов польских марок Laurin & Klement – говорит историк Владимир Мисько.

Директор государственного архива Тернопольской области Федор Полянский рассказал, что в архиве хранят дело с общим списком автомобилей и мотоциклов, зарегистрированных в Тернопольском воеводстве. Среди марок, которые были зарегистрированы – Buick, Ford, Fiat, Citroen, BMW, Chevrolet, Tatra.

"В собственности управы Тернопольского воеводства был автомобиль Buick с номерным знаком 9005, пятиместный. Также магистрат Тернополя имел в собственности Fiat санитарного назначения, пятиместный, с номерным знаком 9010. Кроме того, был и частный транспорт. Доктор медицины, врач-фтизиатр, общественный деятель Богдан Свистун, владел автомобилем Praga с номерным знаком 9033. В Тернопольском воеводстве по состоянию на 1933 год было зарегистрировано 625 транспортных средств. Владельцами были как и организации правительственного значения, так и частные лица, в большинстве по национальному составу поляки и евреи. Но и украинцы тоже владели транспортными средствами".

"Доподлинно известно, что среди первых автовладельцев в нашем городе был Владимир Ленкевич, доктор, мэр города, а также преподаватель гимназии Цегельский", – сообщил Владимир Мисько.

По словам Федора Полянского, в 1933 году в Тернополе штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

"В частности, есть выписка из дела о том, что Игнат Каранович вынужден был заплатить один злотый за нарушение правил дорожного движения".

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Развитие автотранспорта требовало и специализированного обучения. В Тернополе начали работу курсы водителей.

"В середине 30-х годов ХХ века в Тернополе действовали курсы по подготовке водителей и в 1934 году нам известно о том, что экзамен успешно сдали 36 будущих водителей. Тернополь начала ХХ века – пограничный город Австрийской империи. И хотя новинки автопрома доходили сюда не сразу, автовладельцев до Второй мировой войны становится все больше. Дальнейшее развитие остановила война", – рассказал Владимир Мисько.