Женщина из Калифорнии на ходу позвонила по телефону в службу спасения, когда на ее Chevrolet 1947 года отказала тормозная система.

Управлять ретро автомобилями вообще довольно сложно из-за того, что они конструировались под другие технические требования. В основном это касается тормозной системы, которую инженеры проектировали под гораздо меньшие скорости. А теперь представьте себе, что тормоза эти исчезли совсем, а за рулем – молодая хрупкая девушка.

Необычное ДТП произошло на прошлой неделе в городе Фонтана, штат Калифорния, США. Местная жительница Алексис Притчард вместе со своей собакой выехала с автозаправочной станции на Chevrolet Suburban 1947 выпуска и собиралась выехать на автостраду 15, когда на этом винтажном внедорожнике отказали тормоза, пишет CarScoops.

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Девушка, однако, не растерялась и позвонила по телефону 911. «Я управляю Chevy Suburban в 1947 году и не могу затормозить. Я еду на красный свет и не знаю, что делать!» – слышен ее озабоченный голос на записи экстренной службы. Алексис посоветовали перейти на низшую передачу (в 47 году американские машины были оборудованы механическими коробками передач) и заглушить двигатель, что она и сделала, но несмотря на это ретрокар продолжал набирать скорость.

После этого, поскольку неисправный ретроавтомобиль приближался к участку, где производились ремонтные работы, ей посоветовали остановиться, наехав на конусы ограждения. Но это тоже оказалось тщетным. Тогда офицер полиции Альберт Чарко, следовавший за Chevy Suburban, принял решение опередить, подрезать и затормозить своим патрульным Ford Explorer обе машины – свою и винтажную Chevy с неисправными тормозами.

Хотя старинный автомобиль сильно пострадал в ходе аварии, водитель раритета немало обрадовалась тому, что осталась жива. Она не понимает, как такое могло произойти - потому что перед тем, как выехать на дороги общего пользования, этот Suburban был тщательно отреставрирован ею и ее дедом, к тому же это уже не первый ретрокар в портфолио семьи мастеров. Алексис Притчард обещает восстановить внедорожник… обратив особое внимание на тормоза.