Жінка з Каліфорнії на ходу зателефонувала до служби порятунку, коли на її Chevrolet 1947 року відмовила гальмівна система.

Керувати ретроавтомобілями взагалі доволі складно через те, що вони конструювалися під інші технічні вимоги. Здебільшого це стосується гальмівної системи, яку інженери проектували під набагато менші швидкості. А тепер уявіть собі, що ці гальма зникли зовсім, а за кермом – молода тендітна дівчина.

Незвичайна ДТП сталася минулого тижня у місті Фонтана, штат Каліфорнія, США. Місцева жителька Алексіс Прітчард разом зі своїм собакою виїхала з автозаправної станції на Chevrolet Suburban 1947 року випуску та збиралася виїхати на автостраду 15, коли на цьому вінтажному позашляховику відмовили гальма, пише CarScoops.



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Водійка, однак, не розгубилася та зателефонувала 911. «Я керую Chevy Suburban 1947 року і не можу загальмувати. Я їду на червоне світло і не знаю, що робити!», – чути її стурбований голос на запису екстреної служби. Алексіс порадили перейти на нижчу передачу (в 47 році американські машини були ще обладнані механічними коробками передач) та заглушити двигун, що вона й зробила, але попри це ретрокар продовжував набирати швидкість.

Після цього, оскільки несправний ретроавтомобіль наближався до ділянки, де проводилися ремонтні роботи, їй було запропоновано зупинитися, наїхавши на конуси огородження. Але й ця дія також виявилась марною. Тоді офіцер поліції Альберт Чарко, який слідував за Chevy Suburban, прийняв рішення випередити, підрізати та загальмувати своїм патрульним Ford Explorer обидві машини – свою та вінтажний Chevy з несправними гальмами.

Хоча старовинне авто сильно постраждало в ході аварії, водійка раритету чимало зраділа тому, що залишилася живою. Вона не розуміє, як таке могло статися – бо перед тим, як виїхати на дороги загального користування, цей Suburban був ретельно відреставрований нею та її дідом, до того ж це вже не перший ретрокар у портфоліо родини майстрів. Алексіс Прітчард обіцяє відновити позашляховик… особливу увагу звернувши на гальма.