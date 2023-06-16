Автовласник оскаржував цей штраф у суді, і рішення феміди дуже показове.

Деколи поліцейські вдаються до дій, якими славилась ще радянська поліція.

Справді, Правила дорожнього руху мало змінились з того часу, тому дії патрульних нерідко виявляються правомірними. Однак про те, щоб поліція перевіряла справність вогнегасника, водії не чули вже давно. Дорожній Адвокат поділився якраз такою справою, яка дійшла до суду.

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Як все було

Водій здійснював рух на легковому автомобілі. Жодних порушень під час руху не допускав. Попри це водія зупинили працівники поліції.

Не виявивши під час перевірки документів жодних порушень, працівники поліції попросили пред’явити аптечку і вогнегасник. Водій дотримувався правил дорожнього руху, тож мав все при собі.

Водій дістав аптечку та вогнегасник. Однак на превелике здивування, працівники поліції почали перевіряти строк дії аптечки, а далі – справність вогнегасника. При перевірці роботи вогнегасника, останній виявився несправним.

Інспектори одразу “оформили” постанову про накладення адміністративного стягнення на підставі ч.1 ст.121 КУпАП. У фабулі зазначили “керування транспортним засобом з не працюючим вогнегасником, що є порушенням п. 31.4.7 ПДР”.

Водій обурився тим фактом, що при наявності вогнегасника отримав штраф та звернувся до суду з позовом. Справа ускладнювалась тим, що якби автовласник не оскаржив цю постанову, у випадку повторного порушення у нього могли вилучити посвідчення водія строком від 3-х до 6-ти місяців на підставі ч.4 ст.121 КУпАП.

Що каже закон про відсутність аптечки в легковому авто?

Відповідно до п.31.4.7.є ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів за невідповідності таким вимогам, а саме, відсутні:

медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена,

працездатний вогнегасник на легковому автомобілі.

У примітці до цього пункту зазначено додаткові умови:

Аптечка повинна складатися з медикаментів за переліком, що відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу,

Аптечка і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у визначених підприємством-виробником місцях;

У разі, коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях;

Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП керування водієм транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

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Хід розгляду справи в суді

Розглядаючи справу, суд вказав, що буквальне тлумачення ч. 1 ст. 121 КУпАП дає можливість зробити висновок, що відповідальність за цією нормою настає в разі керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється.

При цьому суд зазначив, що перелік технічних несправностей визначений пунктом 31.3, підпунктами 31.4.1-31.4.6 ПДР. Тоді як підпункт 31.4.7 ПДР визначає вимоги до інших елементів конструкції транспортного засобу.

Суд вказав, що вірним є висновок інспектора патрульної поліції, що водій порушив вимоги підпункту 31.4.7.є ПДР. Проте, за висновком колегії суддів, таке порушення не пов`язано з керуванням транспортним засобом з технічними несправностями, за що передбачена відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП.

Водночас суд зазначив, що умовою для настання такої відповідальності є використання транспортного засобу для надання послуг з перевезення пасажирів. У такому випадку передбачена відповідальність водія на підставі ч.2 ст.121 КУпАП.

Суд дослідив, що водій керував транспортним засобом, який не використовується для надання послуг з перевезення пасажирів. Тому суд зробив висновок про відсутність підстав для притягнення водія до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.121 КУпАП. Постанова суду від 08.06.2023 у справі №203/381/23.

Висновки

Отже, керування легковим автомобілем без аптечки, призначеної саме для цього автомобіля, та працездатного вогнегасника заборонено. Це питання однозначне і не підлягає багатозначному трактуванню.

Проте відсутність цих елементів не може бути підставою для накладення штрафу на підставі ч.1 ст.121 КУпАП у розмірі 340 грн. А також не може бути підставою для позбавлення права керування у разі повторного порушення на підставі ч.4 ст.121 КУпАП.

Такі дії можуть передбачати лише накладення попередження згідно зі статтею 125 КУпАП, як у випадку інших порушень правил дорожнього руху.