Поліцейський не роз'яснив права та обов'язки водія, а останній не підписав, що зрозумів їх.

Суд виявив відсутність підпису водія в постанові про ознайомлення його з правами як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Це стало підставою для скасування штрафу, повідомляє “Дорожній адвокат”.

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З чого все почалося

Водій перевищив дозволену швидкість на 51 км/год в населеному пункті. Фактично їхав зі швидкістю 101 км/год при допустимих 60 км/год.

Працівники поліції зафіксували факт перевищення швидкості на приладі Trucam. Винесли відносно водія постанову на підставі ч.4 ст.122 КУпАП зі штрафом 1700 грн.

Водій оскаржив постанову в суді. У позові зосередив увагу суду на відсутності відео і фото фіксації його зображень під час руху за кермом автомобіля. Також наголосив, що поліцейський не роз`яснив йому права та обов`язки під час розгляду справи.

Перебіг розгляду позову в суді

Розглядаючи позов, суд вирішив передусім дослідити дотримання інспектором процедури розгляду справи. Суд зазначив, що винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення можливе лише після належного розгляду справи.

Розгляд справи про адміністративне порушення здійснюється інспектором на підставі статей 279, 280 КУпАП. Перелік прав водія перелічено у статті 268 КУпАП. При цьому, стаття 279 КУпАП зобов’язує працівника поліції роз’яснити водію його права та обов’язки. Не просто повідомити, а роз’яснити.

Водночас розгляд справи повинен відбуватися в чіткій відповідності до закону. А також з дотриманням прав особи, яка притягається до відповідальності.

Перше, що вирішив з’ясувати суд при дослідженні процедури розгляду справи, це чи дійсно водія не ознайомили з його правами.

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Суд дослідив, що постанова містить пункт 8. У цьому пункті зазначено: “Права за статтю 268 КУпАП та строк оскарження за статтею 289 КУпАП водію роз`яснені”. Проте, на превелике здивування суду, у цій графі не було підпису водія.

У зв’язку з цим та у комплексі з іншими доказами, суд з’ясував, що працівники поліції не роз’яснили водію під час розгляду справи його права та обов`язки. Враховуючи зазначене, суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її (Рішення від 24.05.2023 №643/20086/21).

А як щодо самого порушення ПДР?

Після цього суд вже навіть не досліджував, чи перевищив водій швидкість, чи ні. Лише той факт, що інспектор не роз’яснив водію його права, став основоположною підставою для визнання постанови незаконною.

Тому навіть якщо ви порушили ПДР, це не звільняє працівника поліції від обов’язку провести за встановленою процедурою розгляд справи, а також роз’яснити водію його права як особи, відносно якої розглядається справа.

Доказом роз’яснення водію його прав є, зокрема, його підпис у пункті 8 постанови, де зазначено: “Права за статтю 268 КУпАП та строк оскарження за статтею 289 КУпАП водію роз`яснені”.