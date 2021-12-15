Постанову поліції, складену за порушення Правил дорожнього руху, оскаржити не складно. Однак не завжди є сенс це робити, оскільки судовий збір часто вищий за суму штрафу. На оскарження є 10 днів.

Для скасування постанови поліції потрібно звертатись до суду. Зазвичай поліцейські при оформлені допускають величезну кількість помилок і дуже часто нехтують правом особи на юридичну допомогу. Довести нехтування таким правом – найпростіший спосіб визнати постанову поліції недійсною.

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Як відбувається розгляд справи?

Розгляд справи відбувається за місцем вчинення адміністративного правопорушення, за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за місцем реєстрації транспортного засобу.

Порушення справи, розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу, оголошується, яка справа розглядається та хто притягується до адміністративної відповідальності.

Обов'язково роз'яснюються права, адже водій, відносно якого розглядається справа має певні права, такі як: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і головне користуватися юридичною допомогою адвоката.

Саме головне на цій стадії - подати клопотання про необхідність юридичної допомоги, воно може бути як усним, так і письмовим, що стосується письмового, воно повинно бути долучено до матеріалів справи.

У випадку безпідставної відмови поліцейським прийняти таке клопотання та долучити до справи, такі дії можна зафіксувати за участі свідків або камеру телефону. Відео зйомка дій працівників поліції, у тому числі їх службових посвідчень, дозволена (ст. 34 Конституції передбачено право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб).

Дуже часто розгляд справи, проводиться лиш формально, поліцейський майже ніколи не повідомляє про закінчення етапу з'ясування обставин справи та перехід до розгляду справи, не надається право на дачу пояснень, не досліджуються докази та не вирішуються клопотання.

Ухвалення рішення - поліцейський оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Як відбувається процедура оскарження рішення, якщо не задоволено клопотання про надання захисника у справі?

Порушення права скористатись правом на правову допомогу та не вжиття жодних дій щодо надання можливості водію реалізувати своє право на отримання такої допомоги, свідчить про порушення порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення. Саме до такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (наприклад, Постанова ВС/КАС від 18.02.2021 у справі № 524/9827/16-а), адже інспектор порушив права особи, яка притягалася до адміністративної відповідальності, не надав можливості скористатись правом на професійну правничу допомогу, яке закріплено ст. 59 Конституції України. Порушення порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення - є підставою для скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення

Куди звернутися для оскарження рішення?

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка має намір звернутись до суду із позовом про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, має право самостійно обрати суд, до якого вона бажає звернутись, або суд за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) позивача, або суд за місцезнаходженням відповідача.

Який необхідно сплатити судовий збір?

Велика Палата Верховного Суду України у постанові від 18 квітня 2020 року, справа № 543/775/17 встановила однаковий підхід у визначенні розміру судового збору, який підлягає застосуванню у справах щодо накладення адміністративного стягнення та справляння судового збору, він складає за подання позовної заяви 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (476 грн).