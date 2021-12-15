Постановление полиции, составленное за нарушение Правил дорожного движения, обжаловать несложно. Однако не всегда есть смысл это делать, поскольку судебный сбор часто выше суммы штрафа. На обжалование есть 10 дней.

Для отмены постановления полиции нужно обращаться в суд. Обычно полицейские при оформлении допускают огромное количество ошибок и очень часто пренебрегают правом лица на юридическую помощь. Доказать пренебрежение таким правом – самый простой способ признать постановление полиции недействительным.

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Как происходит рассмотрение дела?

Рассмотрение дела происходит по месту совершения административного правонарушения, по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности, по месту регистрации транспортного средства.

Возбуждение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело, объявляется, какое дело рассматривается и кто привлекается к административной ответственности.

Обязательно разъясняются права, ведь водитель, в отношении которого рассматриваемое дело имеет определенные права, такие как: знакомиться с материалами дела, давать объяснения, подавать доказательства, заявлять ходатайства и главное пользоваться юридической помощью адвоката.

Самое главное на этой стадии – подать ходатайство о необходимости юридической помощи, оно может быть как устным, так и письменным, что касается письменного, оно должно быть приобщено к материалам дела.

В случае безосновательного отказа полицейским принять такое ходатайство и приобщить к делу, такие действия можно зафиксировать с участием свидетелей или камеру телефона. Видео съемка действий сотрудников полиции, в том числе их служебных удостоверений, разрешена (ст. 34 Конституции предусмотрено право каждого свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом).

Очень часто рассмотрение дела, проводится лишь формально, полицейский почти никогда не сообщает об окончании этапа выяснения обстоятельств дела и переход к рассмотрению дела, не предоставляется право на дачу объяснений, не исследуются доказательства и не разрешаются ходатайства.

Принятие решения – полицейский оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и правосознанием.

Как происходит процедура обжалования решения, если не удовлетворено ходатайство о предоставлении защитника по делу?

Нарушение права воспользоваться правом на правовую помощь и не принятие никаких действий относительно предоставления возможности водителю реализовать свое право на получение такой помощи, свидетельствует о нарушении порядка рассмотрения дела об административном правонарушении. Именно к такому выводу пришла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (например, Постановление ВС/КАС от 18.02.2021 по делу № 524/9827/16-а), ведь инспектор нарушил права лица, которое привлекалось к административной ответственности, не предоставил возможности воспользоваться правом на профессиональную юридическую помощь, которое закреплено в. 59 Конституции Украины. Нарушения порядка рассмотрения дела об административном правонарушении является основанием для отмены постановления по делу об административном правонарушении

Куда обратиться для обжалования решения?

Согласно абзаца 1 части 1 статьи 25 Кодекса административного судопроизводства Украины лицо, которое имеет намерение обратиться в суд с иском об отмене постановления о наложении административного взыскания, имеет право самостоятельно выбрать суд, в который она желает обратиться, или суд по зарегистрированному месту проживания (пребывания, нахождения) истца, либо суд по месту нахождения ответчика.

Какой необходимо оплатить судебный сбор?

Большая Палата Верховного Суда Украины в постановлении от 18 апреля 2020 года, дело № 543/775/17 установила одинаковый подход в определении размера судебного сбора, который подлежит применению по делам о наложении административного взыскания и взимания судебного сбора, он составляет за подачу искового заявления 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (476 грн).