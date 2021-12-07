Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция будет штрафовать водителей, которые ездят на "лысой резине".

Об этом он заявил во время обращения по поводу масштабного ДТП которое произошло сегодня вблизи Чернигова.

Читайте также: Законен ли штраф за "лысые" шины?

"Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки", – сказал Денис Монастырский.

Напомним, что правила дорожного движения запрещают эксплуатацию если: шины легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т – 1,0 мм, автобусов – 2,0 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм.

Если высота протектора шин ниже допустимого, инспектор имеет право вынести штраф в размере 340 грн. При этом инспектор имеет право временно задержать автомобиль до замены шин с надлежащей высотой протектора. Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водитель может быть лишен права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

При этом ни в одном документе не указано, с помощью каких измерительных устройств инспектор должен проверять остаточную высоту рисунка протектора. Если инспектор измеряет глубину протектора с помощью какого-то устройства, не лишним будет узнать, сертифицирован ли этот прибор и попросить соответствующие документы. Если прибор не сертифицирован – штраф, вынесенный на основе таких измерений, будет очень легко отменить.

Также Денис Монастырский пообещал изменения в законодательстве. "В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", – сообщил глава МВД.