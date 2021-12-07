Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що поліція штрафуватиме водіїв, які їздять на "лисій гумі".

Про це він заявив під час звернення з приводу масштабного ДТП, яке сталось сьогодні поблизу Чернігова.

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"Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки", - сказав Денис Монастирський.

Нагадаємо, що правила дорожнього руху забороняють експлуатацію якщо: шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

Якщо висота протектора шин нижче дозволеного, інспектор має право винести штраф у розмірі 340 грн. При цьому інспектор має право тимчасово затримати автомобіль до заміни шин з належною висотою протектора. Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія може бути позбавлено права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

При цьому в жодному документі не зазначено, за допомогою яких вимірювальних пристроїв інспектор має перевіряти залишкову висоту малюнка протектора. Якщо інспектор вимірює глибину протектора за допомогою якогось пристрою, не зайвим буде поцікавитись, чи сертифікований цей прилад і попросити відповідні документи. Якщо прилад не сертифіковано – штраф, винесений на основі таких вимірювань, буде дуже легко скасувати.

Також Денис Монастирський пообіцяв зміни у законодавстві. "У цьому місяці за моєю ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху", - повідомив глава МВС.