Полицейский не разъяснил водительские права и обязанности, а последний не подписал, что понял их.

Суд выявил отсутствие подписи водителя в постановлении об ознакомлении его с правами как привлекаемого к административной ответственности лица. Это стало основанием для отмены штрафа, сообщает "Дорожный адвокат".

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С чего все началось

Водитель превысил разрешенную скорость на 51 км/ч в населенном пункте. Фактически ехал со скоростью 101 км/ч при допустимых 60 км/ч.

Сотрудники полиции зафиксировали факт превышения скорости на приборе Trucam. Вынесли в отношении водителя постановление на основании ч.4 ст.122 КУоАП со штрафом 1700 грн.

Водитель обжаловал постановление в суде. В иске обратил внимание суда на отсутствие видео и фото фиксации его изображений при движении за рулем автомобиля. Также подчеркнул, что полицейский не разъяснил ему права и обязанности при рассмотрении дела.

Течение рассмотрения иска в суде

Рассматривая иск, суд решил, прежде всего, исследовать соблюдение инспектором процедуры рассмотрения дела. Суд отметил, что вынесение постановления по делу об административном правонарушении возможно только после должного рассмотрения дела.

Рассмотрение дела об административном нарушении осуществляется инспектором на основании статей 279, 280 КУоАП. Перечень водительских прав перечислен в статье 268 КУоАП. При этом статья 279 КУоАП обязывает работника полиции разъяснить водителю его права и обязанности. Не просто сообщить, а разъяснить.

В то же время рассмотрение дела должно происходить в четком соответствии с законом. А также с соблюдением прав привлекаемого к ответственности лица.

Первое, что решил выяснить суд при исследовании процедуры рассмотрения дела, это действительно водителя не ознакомили с его правами.

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Суд исследовал, что постановление содержит пункт 8. В этом пункте указано: "Права по статье 268 КУоАП и срок обжалования по статье 289 КУоАП водителя разъяснены". Однако, к удивлению суда, в этой графе не было подписи водителя.

В связи с этим и в комплексе с другими доказательствами суд выяснил, что сотрудники полиции не разъяснили водителю при рассмотрении дела его права и обязанности. Учитывая указанное, суд признал постановление полиции незаконным и отменил его (Решение от 24.05.2023 №643/20086/21).

А как насчет самого нарушения ПДД?

После этого суд уже даже не расследовал, превысил ли водитель скорость или нет. Лишь тот факт, что инспектор не разъяснил водителю его права, стал основополагающим основанием для признания постановления незаконным.

Поэтому даже если вы нарушили ПДД, это не освобождает работника полиции от обязанности провести по установленной процедуре рассмотрение дела, а также разъяснить водителю его права как лица, в отношении которого рассматривается дело.

Доказательством разъяснения водителя его прав есть, в частности, его подпись в пункте 8 постановления, где указано: "Права по статье 268 КУоАП и срок обжалования по статье 289 КУоАП водителя разъяснены".