Автовладелец обжаловал этот штраф в суде, и решение фемиды очень показательно.

Иногда полицейские предпринимают действия, которыми славилась еще советская милиция.

Действительно, правила дорожного движения мало изменились с тех пор, поэтому действия патрульных нередко оказываются правомерными. Однако о том, чтобы полиция проверяла исправность огнетушителя, водители не слышали уже давно. Дорожный Адвокат поделился как раз таким делом, которое дошло до суда.

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Как все было

Водитель ехал на легковом автомобиле. Никаких нарушений во время движения не допускал. Несмотря на это, водителя остановили сотрудники полиции.

Не обнаружив при проверке документов никаких нарушений, сотрудники полиции попросили предъявить аптечку и огнетушитель. Водитель соблюдал правила дорожного движения, поэтому имел все при себе.

Он достал аптечку и огнетушитель. Однако к удивлению, сотрудники полиции начали проверять срок действия аптечки, а дальше – исправность огнетушителя. При проверке работы огнетушителя последний оказался неисправным.

Инспекторы сразу "оформили" постановление о наложении административного взыскания на основании ч.1 ст.121 КУоАП. В фабуле отметили "управление транспортным средством с не работающим огнетушителем, что является нарушением п. 31.4.7 ПДД".

Водитель возмутился тем фактом, что при наличии огнетушителя получил штраф и обратился в суд с иском. Дело осложнялось тем, что если бы автовладелец не обжаловал это постановление, в случае повторного нарушения у него могли изъять водительское удостоверение сроком от 3-х до 6 месяцев на основании ч.4 ст.121 КУоАП.

Что говорит закон об отсутствии аптечки в легковом автомобиле?

В соответствии с п.31.4.7.е ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств при несоответствии таким требованиям, а именно, отсутствуют:

медицинская аптечка с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена,

трудоспособный огнетушитель на легковом автомобиле.

В примечании к этому пункту указаны дополнительные условия:

Аптечка должна состоять из медикаментов по перечню, соответствующему ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства,

Аптечка и огнетушитель должны находиться в закрепленном состоянии в определенных предприятием-производителем местах;

Если конструкцией транспортного средства указанные места не предусмотрены, медицинская аптечка и огнетушитель должны располагаться в легкодоступных местах;

Тип и количество огнетушителей должны соответствовать установленным нормам. Огнетушители, которыми обеспечиваются транспортные средства, должны быть сертифицированы в Украине в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП управление водителем транспортным средством, имеющее технические неисправности, с которым эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

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Ход рассмотрения дела в суде

Рассматривая дело, суд указал, что буквальное толкование ч. 1 ст. 121 КУоАП дает возможность заключить, что ответственность по этой норме наступает в случае управления транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается.

При этом суд отметил, что перечень технических неисправностей определен пунктом 31.3, подпунктами 31.4.1-31.4.6 ПДД. В то время как подпункт 31.4.7 ПДД определяет требования к другим элементам конструкции транспортного средства.

Суд указал, что заключение инспектора патрульной полиции правомерно том, что водитель нарушил требования подпункта 31.4.7.е ПДД. Однако по заключению коллегии судей, такое нарушение не связано с управлением транспортным средством с техническими неисправностями, за что предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 121 КУоАП.

В то же время, суд отметил, что условием для наступления такой ответственности является использование транспортного средства для предоставления услуг по перевозке пассажиров. В таком случае предусмотрена ответственность водителя на основании ч.2 ст.121 КУоАП.

Но водитель управлял транспортным средством, которое не используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров. Поэтому суд сделал вывод об отсутствии оснований для привлечения водителя к административной ответственности по ч.1 ст.121 КУоАП. Постановление суда от 08.06.2023 г. по делу №203/381/23.

Выводы

Следовательно, управление легковым автомобилем без аптечки, предназначенной именно для этого автомобиля, и трудоспособного огнетушителя запрещено. Этот вопрос однозначен и не подлежит многозначной трактовке.

Однако отсутствие этих элементов не может являться основанием для наложения штрафа на основании ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн. А также не может являться основанием для лишения права управления в случае повторного нарушения на основании ч.4 ст.121 КУоАП.

Такие действия могут предусматривать только наложение предупреждения согласно статье 125 КУоАП, как в случае других нарушений ПДД.