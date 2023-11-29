Понад сто років тому на вулицях Тернополя зʼявився автотранспорт. Володіти машиною означало оплачувати водія та мати власного механіка, тож це було свідченням неабиякого достатку. У середині 30-х років 20 століття в Тернополі діяли курси з підготовки водіїв, а вулицями міста їздило чимало транспорту.

Понад сто років тому на вулицях Тернополя з'явилися перші автомобілі. Вони стали частиною міської культури. Про це Суспільному розповів кандидат історичних наук Володимир Місько.

Володіти машиною означало оплачувати роботу водія та мати власного механіка. Тому у першій половині 20-го століття автівки свідчили про неабиякий достаток.

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Поява у Тернополі перших автомобілів стала знаковою подією для міста. У вересні 1923 року місцевий магістрат придбав за 40 мільйонів польських марок Laurin & Klement, — каже історик Володимир Місько.

Директор державного архіву Тернопільської області Федір Полянський розповів, що в архіві зберігають справу із загальним списком автомобілів і мотоциклів, зареєстрованих в Тернопільському воєводстві. Серед марок, які були зареєстровані – Buick, Ford, Fiat, Citroen, BMW, Chevrolet, Tatra.

"У власності управи Тернопільського воєводства був автомобіль Buick з номерним знаком 9005, п'ятимісний. Також магістрат Тернополя мав у власності Fiat санітарного призначення, п'ятимісний, з номерним знаком 9010. Крім того, був і приватний транспорт. Доктор медицини, лікар-фтизіатр, громадський діяч Богдан Свистун, мав автомобіль Praga з номерним знаком 9033. У Тернопільському воєводстві станом на 1933 рік було зареєстровано 625 транспортних засобів. Власниками були як і організації урядового значення, так і приватні особи, в більшості за національним складом поляки і євреї. Але й українці теж володіли транспортними засобами".

"Достеменно відомо, що серед перших автовласників в нашому місті був Володимир Ленкевич, доктор, мер міста, а також викладач гімназії Цегельський", — повідомив Володимир Місько.

За словами Федора Полянського, у 1933 році в Тернополі штрафували за порушення правил дорожнього руху.

"Зокрема, маємо виписку зі справи про те, що Ігнат Каранович змушений був сплатити один злотий за порушення правил дорожнього руху".

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Розвиток автотранспорту вимагав і спеціалізованого навчання. У Тернополі почали роботу курси водіїв.

"У середині 30-х років ХХ століття в Тернополі діяли курси з підготовки водіїв і в 1934 році нам відомо про те, що іспит успішно склали 36 майбутніх водіїв. Тернопіль початку ХХ століття — прикордонне місто Австрійської імперії. І хоч новинки автопрому доходили сюди не одразу, автовласників до Другої світової війни стає все більше. Подальший розвиток зупинила війна", — розповів Володимир Місько.