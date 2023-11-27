Водій встановив на задню вісь літне та зимове колесо й отримав за це штраф від поліції.

Поліцейські зупинили автомобіль марки Chevrolet, який порушив ПДР. Інспектори помітили, що на задній осі автівки встановлена гума, що має різний малюнок протектора, зокрема, з однієї сторони — літня, а з іншої — зимова гума.

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По фотографіях, опублікованих Патрульною поліцією Києва видно, що відрізняються не тільки гума. Така ситуація може трапитись, коли водію доводиться встановлювати запасне колесо. На багатьох автомобілях «запаска» виконана на металевому диску, а на деяких моделях з заводу передбачена так звана «докатка», - компактне запасне колесо з вузькою гумою.

Інспектори винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП (Керування транспортним засобом з технічною несправністю) та пояснили, що використання різних коліс на одній осі небезпечно та може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Водія оштрафували на суму 340 гривень.

У поліції нагадують, що згідно з п. 31.4.5 ПДР України, використання шин різних розмірів чи конструкцій, а також шин різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів — забороняється.