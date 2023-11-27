Водитель установил на заднюю ось летнее и зимнее колесо. Получил за это штраф от полиции.

Полицейские остановили автомобиль марки Chevrolet, который нарушил ПДД. Инспекторы заметили, что на задней оси автомобиля установлена резина, имеющая разный рисунок протектора, в частности, с одной стороны - летняя, а с другой - зимняя резина.

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По фотографиям, опубликованных Патрульной полицией Киева видно, что отличаются не только резина. Такая ситуация может случиться, когда водителю приходится устанавливать запасное колесо. На многих автомобилях "запаска" выполнена на металлическом диске, а на некоторых моделях с завода предусмотрена так называемая "докатка", - компактное запасное колесо с узкой резиной.

Инспекторы вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП (Управление транспортным средством с технической неисправностью) и объяснили, что использование разных колес на одной оси опасно и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Водителя оштрафовали на сумму 340 гривен.

В полиции напоминают, что согласно п. 31.4.5 ПДД Украины, использование шин разных размеров или конструкций, а также шин различных моделей с различными рисунками протектора для легковых автомобилей - запрещается.